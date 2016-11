Project Wight – Erste Infos und Trailer

Ziemlich überraschend tauchte vor Kurzem auf Youtube ein Trailer auf mit dem Titel Project Wight. Wie man den Infos entnehmen kann, steckt dahinter niemand geringeres als David Goldfarb, der Lead-Designer für die Spielereihe Battlefield war.

Zunächst gab es nur den beachtlichen Trailer zu bestaunen, den ihr weiter unten am Ende des Textes findet. Zwischenzeitlich konnten die Kollegen von Eurogamer mit David Goldfarb sprechen und ihm weitere Infos entlocken.

Was wir derzeit über Project Wight wissen:

spielt zur Zeit der Wikinger

offene Spielwelt

man spielt aus Sicht der noch unbekannten Kreatur

Kampf ist kein Hauptelement des Spiels

die Kreatur ist die letzte ihrer Art

Project Wight soll die Dinge dieser Welt metaphorisch aus einer anderen Sichtweise betrachten

All das klingt in jedem Fall spannend. Ziemlich deutlich wird, dass es sich nicht um einen Wikinger-Klon von Left 4 Dead handelt, was viele User in diversen Foren mutmaßten. Ein genaueres Datum, wann Project Wight veröffentlicht wird, konnte bislang noch niemand sagen. Auch schweigen sowohl Goldfarb, als auch das Entwicklerstudio The Outsiders, für welche Plattformen Project Wight geplant ist.