Project Highrise als umfassende „Architect’s Edition“ ab sofort erhältlich!

Der Grundstein für Project Highrise wurde bereits 2016 für den PC gelegt, später ging es mit der Tablet-Version hoch hinaus und nun wird angebaut: Die Project Highrise: Architect’s Edition ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich und der erste Kalypso-Titel überhaupt, der für die Nintendo Switch erscheint. Die Architect’s Edition beinhaltet nicht nur alle Inhalte des ursprünglichen Project Highrise Basisspiels, sondern auch das Las Vegas DLC zusammen mit den Content-Paketen Miami Malls, Tokyo Towers, London Life und dem brandneuen Brilliant Berlin – alles in einer definitiven Edition.

Das Spiel ist ab sofort im Kalypso Shop, im Nintendo eShop, im Xbox Games Store und dem PlayStation Store erhältlich. Alle Versionen sind auch im Handel erhältlich – z.B. bei Amazon.



Von dem ersten Moment an liegt jede Entscheidung beim Spieler. Als Architekt muss man alles koordinieren – jede Wand und jedes Kabel, jedes Büro und jede Wohnung. Als Bauherr muss man seine Mieter glücklich machen – und sicherstellen, dass die Miete pünktlich bezahlt wird. Als cleverer Unternehmer muss man das Endergebnis im Auge behalten und in die Zukunft investieren. Gelingt dies alles, können die Früchte eines prestigeträchtigen Wolkenkratzers geerntet werden, in dem jeder leben und arbeiten will. Scheitert dies allerdings, werden die Mieter angewidert abreisen, ihre Geschäfte anderswo machen und den Ruf des Gebäudes ruinieren.

Entscheidet sich der Spieler für ein exklusives Bürohochhaus, das Führungskräfte aus der ganzen Welt anzieht? Wird er Luxuswohnungen über den Wolken, Penthäuser für die Elite und Spielwiesen für die Reichen und Berühmten errichten? Vielleicht wird die Gier die Oberhand übernehmen und er baut ein Mietshaus, das das Glück des Mieters gegen jede Menge Geld eintauscht? All diese Möglichkeiten und mehr stehen offen. Der Erfolg liegt allein in den Händen des Spielers. 1 of 9 Features der Project Highrise: Architect’s Edition: