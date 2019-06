Profi-Rennfahrer machen Probefahrt in WRC 8

Bigben und Entwicklungsstudio Kylotonn haben US-Fahrer und eSportler Sean Johnston und seinen Co-Piloten Alex Kihurani zu einer Probefahrt in WRC 8 eingeladen, um die Meinungen der Rennprofis zur ambitionierten Rallye-Simulation des Studios einzuholen.

Die WRC-Serie kehrt mit Teil 8 zurück – dem offiziell lizenzierten Videospiel der 2019 FIA World Rally Championship! Mit vollständig überarbeitetem Gameplay und mehr Fokus auf die Simulation versetzt WRC 8 die Spieler mitten in den Wettbewerb.

Um das Fahrgefühl so realistisch wie möglich umzusetzen, luden Bigben und Kylotonn den in der Junior WRC-Kategorie antretenden US-Fahrer Sean Johnston sowie seinen Co-Piloten Alex Kihurani ein. Gemeinsam nahmen sie WRC 8 unter die Lupe. Sean Johnston ist nicht nur ein offizieller Fahrer, sondern auch ein anerkannter eSportler der GT Academy und damit für dieses Thema besonders qualifiziert. Das Feedback der beiden hat bestätigt, dass der Grad an Realismus der Physik überdurchschnittlich ist. Insbesondere hoben sie die Genauigkeit der Streckennotizen des Co-Piloten hervor, die in echten Rennen unverzichtbar sind, um die Special Stages zu meistern.

Asphalt, Kies und selbst Eis: die realistische Physik von WRC 8 zeigt deutlich, wie unterschiedlich sich Fahrzeuge auf den verschiedenen Terrains verhalten. Um die Konkurrenz zu schlagen und als Sieger aus den Rennen hervorzugehen, muss jede Kurve der Strecke perfekt genommen werden. Die Streckennotizen sind unverzichtbar, um alle Gegebenheiten richtig einzuschätzen und die optimale Linie fahren zu können.

Beeindruckt von der Konsistenz der Streckennotizen und dem Geschehen sowie Eindrücken auf dem Bildschirm wiesen Johnston und Kihurani darauf hin, wie sehr Realismus und Spielspaß hierdurch gesteigert werden.

„Die Streckennotizen haben mich beeindruckt, insbesondere wie gut die Ansagen zu den Kurven passten. Das habe ich noch nie in einer Simulation gesehen“, so Sean Johnston, Fahrer der Junior WRC und Europa-Meisterschaft.

Kombiniert mit dem Feedback der besten WRC eSports-Gamer halfen die Kommentare der Rennprofis, das Gameplay von WRC 8 weiter zu optimieren und eine unerreichte Gaming-Erfahrung zu schaffen. Durch das dynamische Wettersystem und die realistische Physik sind Genauigkeit, gute Einschätzungen und schnelle Reaktionen nötig, um die 102 Stages von WRC 8 zu meistern.

WRC 8 erscheint im September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.