polyband anime Blu-ray-Premiere – Sechs Pokémon-Abenteuer

Polyband anime veröffentlicht am 29. März den 21. Pokémon-Film Pokémon – Der Film: Die Macht in uns erstmalig auf DVD und Blu-ray. Weiterhin gibt es für alle Pokémon-Fans weitere Pokémon-Abenteuer und Neuveröffentlichungen für das Heimkino vorzumerken.

Sechs Pokémon-Abenteuer mit polyband anime

Am 26. April, bevor „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ im Kino startet, erscheint die DVD- und Blu-ray-Kollektion Pokémon – Verbünde dich mit Pikachu! Mit vier ganz besonderen Episoden der Pokémon-TV-Serie, in deren Mittelpunkt die Freundschaft zwischen Ash und Pikachu stehen. Die Abenteuer-Box zeigt kurzum die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung in ausgewählten Abenteuer. Diese ist erstmalig in Deutschland auch als Blu-ray verfügbar.

Wem dies noch nicht genug ist, für den gibt es vier klassische Pokémon-Abenteuer, die jeweils auf DVD sowie als deutsche Blu-ray-Premiere veröffentlicht werden. Am 31. Mai erscheint bei polyband anime der Pokémon-Film, mit dem alles angefangen hat: Pokémon – Der Film. Zudem noch Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen am 30. August und Pokémon 3 – Im Bann des Unbekannten am 25. Oktober. Des Weiteren erscheint mit Pokémon 8 – Lucario und das Geheimnis von Mew am 29. November der 8. Pokémon-Film, welcher als einziger Film der Pokémon-Reihe bisher noch nicht auf DVD oder Blu-ray in Deutschland erschienen ist.

Die Veröffentlichungen im Überblick:

29.03.2019 – Pokémon – Der Film: Die Macht in uns

26.04.2019 – Pokémon – Verbünde dich mit Pikachu!

31.05.2019 – Pokémon 1 – Der Film

30.08.2019 – Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen

25.10.2019 – Pokémon 3 – Im Bann des Unbekannten

29.11.2019 – Pokémon 8 – Lucario und das Geheimnis von Mew

Quelle: polyband PM