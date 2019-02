Pokémon – Sonne und Mond 1 – Manga Review

„Die paradiesische Alola-Region ist der Schauplatz des neuen Abenteuers: Die junge Apothekerin Mond reist zu der Inselgruppe, wo sie bald den Kurier Sonne kennenlernt. Dieser verfolgt das Ziel, eine Millionen Pokédollar zu verdienen …“

Story: Hidenori Kusaka

Zeichner: Satoshi Yamamoto

Veröffentlichung: 26.02.2019

Preis: 6,99 Euro

Pokémon – Sonne und Mond Band 1 Story

Pokémon – Sonne und Mond 1 steuert eine neue Pokémon Geschichte an in der neuen Alola-Region. Diese wurde mit dem gleichnamigen Spiel für den Nintendo 3DS erstmals im November 2016 eingeführt. Die Hauptfiguren Sonne „der Kurier“ und Mond „die Apothekerin“ begleiten die Leser durch die sonnige Region. Nach einem aufeinander Treffen am Strand lernen sich die beiden kennen. Anschließend besuchen die beiden gemeinsam den Professor Kukui.

Auf dem Weg dahin werden sie von einem Mysteriösen Pokémon attackiert. Eins der Insel Schutzpatron Kapu- ist aufgetaucht. Diese vier Kapu-Pokémon sind für die vier Inseln verantwortlich. Scheinbar sind sie zornig und somit muss ein fähiger Trainer her, um sie zu beschwichtigen. Folglich beschließt Inselkönig von Mele-Mele „Hala“ mit den anderen Inselkönigen ein Turnier zu veranstalten. Dort taucht auch ein unbekannter Trainer namens Gladio auf und das üble Team Skull.

Fazit

Pokémon – Sonne und Mond 1 lädt uns ein in die sonnige Alola-Region. Dort lernen wir zugleich die Charaktere kennen, welche Namensträger der Editionen sind. Das nicht beide aus der gleichen Nachbarschaft stammen und zwei verschiedenen Tätigkeiten nachgehen, bringt etwas frischen Wind in die Pokémon Mangas. Im Fokus stehen erneut mächtige legendäre Pokémon. Diese stehen jedoch nicht so sehr im Rampenlicht, sodass Zeit ist für die zwischenmenschlichen Beziehungen der Hauptfiguren.

Der trainierte und verrückte Professor zählt zusammen mit dem Tollpatsch Sonne zu den interessantesten und witzigsten Personen des Mangas. Während des Verlaufs erfährt man nützliche Informationen zu den Begebenheiten auf der Insel und wie sich dies auf Aussehen und Typ der Pokémon der Alola-Region auswirkt. Dazu wird auch in einem praktischen Kampf Bezug genommen. Pokémon – Sonne und Mond Band 1 ist eine spaßige Geschichte aus der Welt der Pocket Monster und wärmstens zu empfehlen.

Neben den 7 Kapiteln, gibt es an jedem Ende eines Abschnitts eine kleine Randnotiz über das Leben auf der Insel oder den Pokémon die dort Wohnen. So lernt man nebenbei die Köstlichkeiten aus Alola kennen und die Probleme mit den Gufas.

Pokémon – Sonne und Mond 1 vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und kostet 6,99 Euro. Band 2 erscheint am 02. Mai 2019.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Mangas.

