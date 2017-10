Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Band 2 – Comic/Manga Review

„Auf Anordnung des Präsidenten der Devon Corporation, Mr. Trumm, beginnt die Absorbierung der Lebensenergie von Pokémon! Doch die Beteiligten werden von Amalia angegriffen, die ebendies zu verhindern trachtet. Während die Auseinandersetzung zwischen Devon und den Meteoranern zunehmend heftiger wird, treten Anhänger von Team Magma und Team Aqua in Erscheinung, die eigene Pläne zu verfolgen scheinen. Tag X naht unaufhaltsam: Wem wird es gelingen, die Vernichtung des Planeten aufzuhalten?“

Story: Hidenori Kusaka

Zeichnungen: Satoshi Yamamoto

Story

Die Devon Corporation versucht mit der Lebensenergie der Pokémon von Smaragd, Rubin und Saphir den Meteoriten in ein Dimensionstor zu leiten, um den Aufschlag in der Hoenn-Region zu verhindern. Für diese Aufgabe brauchen sie die Kräfte der Mega Evolution. Leider hat sich Devon mit ihren radikalen Eingriffen über die Zeit viele Feinde gemacht. So funken bei der Rettungsmission Amalia, Team Aqua und Team Magma dazwischen. Diese haben nämlich ihre eigenen Methoden, um das Unglück zu verhindern. Nun muss Rubin sich beeilen und diesen unnötigen Kampf zwischen den Gruppen schlichten. Dabei erfährt Saphir als Letzte von der Tragödie, welche ihnen bevorsteht und verschwindet. Des Weiteren machen Rubin und Smaragd Bekanntschaft mit den Pokémon Diancie und Hoopa, die auch noch für Wirbel sorgen!

Fazit

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Band 2 setzt dort an, wo im ersten Band aufgehört wurde. Mit einem Trubel im Forschungslabor. Die Geschichte über den bevorstehenden Meteoriten Einschlag hat ein angenehmes Tempo. Sie wird flott erzählt, aber verliert nicht an Handlungsstrang. Teilweise werden in einigen Ausschnitten bekannte Personen aus dem Pokémon Universum gezeigt, auf die jedoch nicht weiter eingegangen wird. Wenn man auf einem Bild kurz den Fotografen Todd erkennt, rückt einem schon ein Grinsen raus. Obwohl es nicht viel zum Grinsen gibt. Wegen des tragischen Schicksals. Nicht so gut hingegen sind einige Augenblicke der Kämpfe. Manchmal passiert so viel auf einem Bild, dass es schwerfällt zu erkennen, was gerade passiert oder welches Pokémon zu sehen ist. Durch die kraftvoll gezeichneten Attacken muss man manchmal genauer hinsehen. Trotzdem haben wir mit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Band 2 einen liebevoll gezeichneten Manga. Ich freue mich auf Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Band 3, welcher am 14. November erscheint.

Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Band 2 ist bereits erschienen und kostet 6,99 Euro.

Bildquelle: Panini