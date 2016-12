Pokemon GO: Tipps für den Trainer Alltag [Immer Aktuell]

Nun ist Pokémon GO endlich in Deutschland erschienen und schon finden sich überall Spieler zusammen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Gerade in Großstädten sieht man oft ganze Gruppen, die sich um ein Pokéstop (kleine Stationen die Items und Exp bringen, wenn sie aktiviert werden) mit aktivem Lockmodul (lockt Pokémon an und ist für jeden Spieler sichtbar) sammeln. Bald soll das Spiel aber auch offiziell in Deutschland starten und spätestens dann, werden alle IOS und Android Nutzer (mit dem entsprechendem Geräten versteht sich), in den Genuss des Spieles kommen. Um euch ein guten Start in das Spiel zu ermöglichen, fassen wir hier verschiedene Tipps und Tricks zusammen, wie ihr zum Meistertrainer werden könnt. Dieser Artikel wird dabei ständig aktualisiert, falls es neue Tipps aus der Community geben wird.

Tipps außerhalb der App:

Es gibt in Pokémon GO grundlegende Tipps, die durchaus wichtig sind für alle angehende Pokémon-Trainer die oft gar nicht richtig erläutert werden. Seien es Einstellungen, das richtige Handy, die richtige Powerbank oder wie ihr Strom sparen könnt.

Offline-Karten aktivieren Offline-Karten-Material von (Google) Maps per WLAN vorladen: Klingt im ersten Moment etwas komisch, aber wenn man bedenkt das Pokémon GO über Google Maps sein Karten-Material bezieht ist es dann schon eher verständlich warum wir die Karten vorab zu Hause schon einmal im WLAN Netz herunterladen sollten. Das spart nicht nur etwas Akku, nein, es spart auch einiges an Datenvolumen. Gerade für Trainer ohne große Datenflatrates und fehlendem LTE-Vertrag ist das sehr interessant.



Powerbank Die richtige Powerbank mit auf die Pokémon-Jagd zu nehmen ist eine wichtige Notwendigkeit, denn Pokémon GO verschlingt euren Akku gerade zu. Selbst wenn ihr versucht euren Akku zu schonen, wird das Spiel in einer Stunde sicher 10-30 % eures Akkus verspeisen. Natürlich hilft es etwas den Energiesparmodus in der App zu aktivieren, doch dadurch stürzt die App auch vermehrt ab. Darauf solltet ihr bei eurer Powerbank achten: Mindestens 2 komplette Akkuladungen eures Handys (meist ab 5200 mAh oder bei neuen Handys 6000 mAh).

Wenn ihr mit mehreren Personen unterwegs seid, ist eine Powerbank mit 2 Anschlüssen Gold wert!

Der In- und Output sollte MINDESTENS 2.1 Amper haben. Gerade wenn ihr ein aktuelles Handy habt, denn sonst wird euer Akku beim Laden noch leer gesaugt!

Sie sollte in die Hosentasche passen.

Solar Panels, wasserdichte und sonstige Spielereien meiden. Sie kosten nur zusätzlich Geld und bringen nicht viel. Gerade die Solartechnik ist für diese Energiemenge noch zu schwach.

Achtet darauf das die Powerbank nicht heiß wird! Zur Not lieber umtauschen! Mit diesem Merkblatt findet ihr auf Amazon oder im Handel schon einige Powerbanks. Gerade die Marken Intenso, Anker, Realpower und Iconbit sind zu empfehlen.

Der Kauf des richtigen Handys Das richtige Handy für Pokémon GO zu finden ist oft eine eher persönliche Sache. Im Prinzip könnt ihr so gut wie jedes Handy über 250€ nehmen. Doch wenn ihr nicht mehr als 200€ ausgeben wollt solltet ihr auch einige Sachen Abwegen. Ein gutes Allround-Handy mit fast schon unschlagbaren Preis wäre das P8 Lite. Doch fast jedes Huawei bietet euch keinen Zugriff auf den AR-Modus. Dafür müsst ihr das Gerät rooten, denn erst dann klappt dieser auch (wenn auch nicht optimal). Doch für knapp 190€ bekommt ihr ein Handy, welches auch mit anderen Qualitäten glänzen kann und nicht als hässlich bezeichnet werden kann. Auch einige ZTE Geräte unter 200€ machen bei Pokémon GO eine gute Figur, aber ihr solltet euch vor dem Kauf einfach mal im Fachhandel umsehen. Dabei solltet ihr auf folgende Stichpunkte achten, die gerade bei Pokémon GO wichtig sind: Kein zu kleines Display nehmen, sonst wird das Fangen zur Qual! Alles unter 4.5 Zoll solltet ihr besser meiden.

Achtet auf genügend Arbeitsspeicher! 512 MB RAM sollten ausreichen für Pokémon GO, doch mit 1 GB seid ihr auf der sicheren Seite.

Achtet auf den internen Speicher! Kauft kein Gerät unter 8 GB internen Speicher, egal wie groß die nachgerüstete Speicherkarte sein kann.

Ihr solltet mindestens einen starken Duo-Core, besser einen Quad-Core Prozessor in Betracht ziehen. Ein Hexa- oder gar Octacore ist nicht vonnöten.

Android 5.1 sollte mindestens machbar sein.

Ihr wollt LTE haben, glaubt es uns (auch wenn euer Vertrag NOCH kein LTE kann, bald werden es die meisten haben).

Probiert den Touchscreen aus, einige reagieren nicht annähernd so gut wie sie sein sollten und damit ist das Spielen keine Freude mehr.

Kauft euch stabile Taschen für das Handy und plant die Kosten von knapp 20€ in den Kaufpreis mit ein!

Gebrauchte Top-Modelle von vor 2 Jahren (S5, iPhone 5, HTC One M8, Note 3, usw.) bieten extrem viel Power für wenig Geld. Viele Händler bieten diese Geräte auch mit 12 Monaten Gewährleistung für einen günstigen Preis an. Auch wenn Pokémon GO einer der Hauptgründe für euer Handy-Kauf sein kann, solltet ihr auch danach gehen was ihr sonst braucht. Bewertungen im Internet oder das Fragen des Fachpersonals im Geschäft (gerne auch direkt mit dem Wunsch auf Pokémon GO ansprechen, viele Verkäufer kennen diese App und wissen was ihr dafür benötigt), sollte in Betracht gezogen werden. Wenn ihr etwas Geduld habt, könnte auch ein Knaller Angebot kommen und wir werden es natürlich hier mit aktualisieren. Eine detaillierte Liste mit Smartphone-Empfehlungen wird noch folgen.

Grundlegende Tipps:

Pokemon und ihre Eigenschaften: Starter-Pokemon: Anders als in den bisherigen Pokémon Spielen ist die Wahl des Starter-Pokémons nicht so wichtig. Jedes der Pokémon kann wieder gefangen werden. Wenn ihr keines der drei Pokémon wählt und einfach weiter rennt, dann wird euch nach einiger Zeit auch ein Pikachu zur Wahl angeboten. Das ist aber auch nur Optional, denn auch ein Pikachu finden wir öfters auf unseren Reisen. Verbessern der Pokemon: Doppelte Pokémon können wir »Verschicken« und erhalten dafür einen Bonbon des Pokémon zurück, diese brauchen wir um unser Pokémon zu stärken und es zu entwickeln. Um die WP (der Indikator für die Stärke der Pokémon) zu erhöhen, brauchen wir immer jeweils ein Bonbon und Staub. Für jedes gefangene Pokémon bekommen wir drei Bonbons (immer die Art des gefangenen Pokémons) und etwas Staub. Während wir für manche Pokémon gefühlt überhäuft werden mit Bonbons, ist der Staub immer Mangelware. Gerade am Anfang lohnt sich das Aufpowern eurer Taschenmonster kaum. Als Faustregel solltet ihr euch merken: Alles unter 200 WP ist meist kein Staub wert. Anfangs klingt das zwar noch nach einem sehr hohen Wert, aber nach einigen Stunden Spielzeit wird jedes Zweite Pokémon diesen Wert locker übersteigen. Es gibt zwar auch hier Ausnahmen (z.B. beim Glücks-Ei Exp Grind und einigen Pokémon die fast nie einen hohen WP-Wert haben), aber ihr solltet vor Level 8 eigentlich gar kein Staub verschwenden. Viele Trainer sind in diesem Bereich dann in der Lage 1–2 Pokémon bis auf einen +800 WP zu pushen. Aber auch hier gilt oft: Weniger ist mehr! Je höher euer Spieler-Level ist, desto stärker werden auch die wilden Pokemon sein. Doch irgendwann werdet ihr den Dreh raus haben und wissen welches Pokémon sich zum Leveln lohnt. Ich Persönlich spare mit immer so viele Pokémon an, bis ich die gewünschte Anzahl an Bonbons für die Entwicklung habe und level erst dann das stärkste Exemplar hoch. So kann es zwar sein, dass wir ein 220 Taubsi recht schnell finden, aber nicht die 62 Bonbons (Taubsi > Tauboga = 12 Bonbons, Tauboga > Tauboss = 50 Bonbons!) parat haben. Nun sollten wir warten, ob wir bis auf dem Weg zu den 62 Bonbons eventuell nicht sogar ein 230+ Taubsi fangen, denn jeder WP+ Punkt ist Staub den wir sparen. Gewicht deines Teams beachten: Es gibt dazu noch andere Eigenschaften die wir bei einem Pokémon zu beachten haben. Nicht umsonst sehen wir bei jedem gefangenen Pokémon auch die Größe und das Gewicht des Pokémon. Dabei gibt es 3 Arten: XS: Stark (Schnell), aber weniger Gesundheitspunkte

XL: Schwach (Langsam), aber viele Gesundheitspunkte

Normal (Keine Anzeige): Ausgeglichen Zusätzlich gibt es pro Pokémon noch verschiedene Attacken. Welche Attacken dein gefangenes Pokémon beherrscht, ist reiner Zufall. Ihr solltet also darauf achten, dass ihr nicht mehrere starke Pokémon mit derselben Attacke dabei habt. Den nur ein ausgeglichenes Team kann auch eine starke Arena einnehmen.

Die Welt der Pokemon Pokestops: An den Pokèstops können wir nicht nur Pokèbälle aufgabeln, nein, wir bekommen zusätzlich noch Erfahrungspunkte und mit Glück sogar noch andere Gegenstände. Jeder Pokèstop ist nach 5 Minuten wieder besuchbar. Somit können wir auch bei wenigen Stops in der Umgebung effektiv Items farmen. Arenen: Gehört die Arena schon zu unserem Team, können wir sie trotzdem angreifen. Hierbei haben wir allerdings nur ein Pokémon zur Wahl. Besiegen wir mit diesem Pokémon die bisherigen Verteidiger, werden wir neuer Arena Meister. Die Trainer die wir zuvor besiegt haben, bleiben aber dennoch in der Arena. Sie verstärken also die Verteidigung der Arena. Doch warum solltet ihr die Arenen überhaupt angreifen? Nun ganz einfach, denn einmal am Tag können wir im Shop unsere tägliche Belohnung abholen. Mit dem Tippen auf das kleine Schild an der oberen rechten Ecke bekommen wir pro gehaltene Arena 10 Münzen und 500 Sternenstaub. Können wir viele Arenen halten, ist der Bonus doch sehr beachtlich. Gerade da ihr mit den Münzen wichtige Taschen-Upgrades ausführen könnt. Die Arenen in Pokemon GO sind ähnlich wie Pokestops und können schon von Weitem auf der Karte erkannt werden. Wollen wir eine Arena von einem gegnerischem Team einnehmen, müssen wir Stück für Stück jeden Kämpfer in der Arena ausschalten. Dafür haben wir gleich 6 Pokemon in unserem Team. Gegen einzelne Gegner ist ein Kampf also meist ein leichtes (wenn das Kräfteverhältnis zu stark abweicht). Nach dem besiegen aller Gegner können wir nun ein Pokemon in die Arena abstellen und sie damit einnehmen.

Items und deren Effekte Pokèbälle:

Hiermit fangt ihr eure Pokémon. Es gibt Pokèbälle, Superbälle und Hyperbälle im Spiel. Vermutlich wird es auch Meisterbälle geben, aber das ist noch nicht wirklich bewiesen. Je stärker das Pokémon ist, desto stärker sollte auch der Ball sein. Alle Pokémon unter 180 WP lassen sich recht einfach mit einem normalen Pokèball fangen. Alles über 200 sollte mit dem Superball gefangen werden und Pokémon jenseits der 400 WP Schwelle sollten mit einem Hyperball beworfen werden. Ob ihr den Wurf lieber Gerade ausführt oder ein Curveball (Bananenwurf) ausführt, ist euch überlassen. Dreht ihr den Ball allerdings vorher an, ist die Chance das Pokémon zu fangen größer, auch wenn der Wurf an sich schwerer ist. Tränke:

Heilen Pokemon je nach stärke des Trankes, um einen festen HP Wert. Beleber:

Belebt Pokemon wieder und heilt zusätzlich 50% ihrer Gesundheitspunkte. Rauch:

Lockt wilde Pokèmon für 30 Minuten an, wirkt allerdings kaum wenn ihr euch nicht auch bewegt. Der Effekt ist kaum noch bemerkbar wenn ihr auch ein Lockmodul verwendet. Lockmodul:

Ihr könnt das Lockmodul an einen Pokéstop anbringen und so 30 Minuten lang wilde Pokémon an diesen Punkt locken. Der Effekt ist höher wenn ihr das Lockmodul gestellt habt, aber jeder Trainer im Umfeld kann den Effekt sehen und sich am Lockmodul erfreuen. Vergesst nicht alle 5 Minuten den Pokéstop zu drehen.

Glücks-Ei:

Ihr erhaltet für 30 Minuten 100 % mehr EXP. Mit dem Glücks-Ei Entwicklungstrick (wird weiter unten bei Experten Tipps erläutert), kann eine riesen Menge an EXP in dieser Zeit gesammelt werden. Es ist zu raten das Glücks-Ei nur für diese Zweck zu benutzen, da das Item sehr selten ist. Himmihbeere:

Wirf die Beere auf ein wildes Pokémon, es lässt sich einfacher fangen und flüchtet nicht so schnell. Diese Beeren sind recht häufig zu finden und man kann sie gut einsetzen, um sich Super- oder gar Hyperbälle zu sparen. Werft bei einem knappen Vorrat an Pokébällen lieber eine Beere und benutzt dann einen Standard-Pokéball. Pokémon Eier:

Hier gibt es 3 Arten, die 2, 5 und 10 Kilometer Eier. Ihr müsst ein Ei in einen Brutkasten legen und dann die gewünschte Strecke ablaufen, damit das Pokémon schlüpft. Dabei solltet ihr nicht zu schnell sein, denn ab ca. 12 km/h, seid ihr zu schnell und die App zählt es nicht mehr mit.

Fortgeschrittene/Experten Tipps:

Glücks-Ei Level Grind Dieser Tipp ist erst ausführbar, wenn ihr mindestens ein Glücks-Ei habt (ab Level 9). Zuerst sammelt ihr viele kleine Pokémon (Taubsi, Rattfratz, Raupy und Hornliu eignen sich besonders). Nun solltet ihr von 4–5 Arten jeweils 200–300 Bonbons ansammeln und auch genügend Pokémon zum Entwickeln bereithalten (nicht alle weg schicken, ihr braucht z.B. bei 112 Taubsi Bonbons auch noch 10 Taubsis im Gepäck). Nun aktiviert ihr das Glücks-Ei und entwickelt jedes Pokémon. Jede Entwicklung sollte euch nun statt 500 Exp satte 1000 Exp einbringen. Somit könnt ihr in nur 30 Minuten von Level 9 auf 13 kommen. Auf Level 10 erhaltet ihr sogar ein weiteres Glücks-Ei und ihr sammelt wieder kleine Pokémon bis das ganze Spiel von vorne Los geht. Ab Level 15 erhaltet ihr eurer drittes Glücks-Ei und könnt wieder von vorne beginnen. So schafft ihr es in Windeseile von Level 9 auf Level 18–19. Ihr solltet euch um die Effektivität noch zu erhöhen an einem guten Pokéstop-Farmplatz befinden. Aktiviert ein Lockmodul und fangt nebenbei noch weitere Pokémon. So habt ihr eure 30 Minuten optimal genutzt.

Alle Level Belohnungen Trainer-Level Benötigte EP Belonungen für Level Up Freischaltungen 1 1.000 Keine Keine 2 2.000 15 Pokébälle Keine 3 3.000 15 Pokébälle Keine 4 4.000 15 Pokébälle Keine 5 5.000 1 Rauch, 10 Tränke, 10 Beleber Arenakämpfe, Tränke, Beleber 6 6.000 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Ei-Brutmaschine Keine 7 7.000 15 Pokébälle, 10 Tränke, 10 Beleber, 1 Rauch Keine 8 8.000 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 10 Beeren, 1 Lockmodul Beeren 9 9.000 15 Pokébälle, 10 Tränke, 5 Beleber, 10 Beeren, 1 Lockmodul Keine 10 10.000 15 Pokébälle, 10 Supertränke,

10 Beleber, 10 Beeren, 1 Rauch,

1 Glücks-Ei, 1 Ei-Brutmaschine,

1 Lockmodul Supertränke 11 10.000 15 Pokébälle, 10 Supertränke,

3 Beleber, 3 Beeren Keine 12 10.000 20 Superbälle, 10 Supertränke,

3 Beleber, 3 Beeren Superbälle 13 10.000 15 Superbälle, 10 Supertränke,

3 Beleber, 3 Beeren Keine 14 15.000 20 Superbälle, 10 Supertränke,

3 Beleber, 3 Beeren Keine 15 20.000 15 Superbälle, 20 Hypertränke,

10 Beleber, 10 Beeren, 1 Rauch,

1 Glücks-Ei, 1 Ei-Brutmaschine,

1 Lockmodul Hypertränke 16 20.000 10 Superbälle, 10 Hypertränke,

5 Beleber, 5 Beeren Keine 17 20.000 10 Superbälle, 10 Hypertränke,

5 Beleber, 5 Beeren Keine 18 20.000 10 Superball, 10 Hypertrank,

5 Beleber, 5 Beeren Keine 19 25.000 15 Superbälle, 10 Hypertränke,

5 Beleber, 5 Beeren Keine 20 25.000 20 Hyperbälle, 20 Hypertränke,

20 Beleber, 20 Beeren, 2 Rauch,

2 Glücks-Eier, 2 Ei-Brutmaschinen, 2 Lockmodule Hyperbälle 21 50.000 10 Hyperbälle, 10 Hypertränke,

10 Beleber, 10 Beeren Keine Diese Liste wird weitergeführt sobald mehr Level-Belohnungen bekannt sind!

Alle Fundorte Pokémon-Typ Biom Beispiele Normal Bahnstrecken, Bibliotheken, Fitnesscenter, Grenzen, Plätze, Freizeitareale, Fußgängerwege, Fußwege, Geschäfte, Hauptstraßen, Hochschulen, Hotels, landwirtschaftliche Flächen/Felder, Nebenstraßen, Schule, Sportanlagen, Stadion, Straßen, Universitäten Chaneira, Ditto, Dodu, Evoli, Kangama, Mauzi, Porenta, Rattfratz, Schlurp, Tauros Feuer Wohngebiete Fukano, Magmar, Ponita, Vulpix Wasser Docks, Entwässerungsgräben, Fluss, Flussufer, Gewässer, Hafenbecken, Kanäle, Ozean, Seen, Staubecken Enton, Flegmon, Goldini, Jurob, Karpador, Krabby, Lapras, Muschas, Quapsel, Seeper, Sterndu, Tentacha Pflanze Ackerland, Bauernhöfe, Gärten, Golfplätze, Gras und Wiesen, Hof, Landmasse, Naturschutzgebiete, Parks, Spielplätze, Wald, Wege, Wohngebiete Knofensa, Myrapla, Owei, Tangela Flug Ackerland, Bauernhöfe, Gärten, Gras, Hof, Naturschutzgebiet, Parks, Wald Habitak, Taubsi Käfer Ackerland, Bauernhöfe, Gärten, Golfplätze, Hof, Naturschutzgebiet, Parks, Spielplätze, Wald, Wege Bluzuk, Hornliu, Paras, Pinsir, Raupy, Sichlor Elektro Gewerbeparks Elektek, Pikachu, Voltobal Gestein Autobahnen, Gebäude, Gewerbeparks, Landmasse, Parkplätze, Schienen, Stadtgebiet, Steinbruch Kleinstein, Onix Gift Moor, Sumpf Nidoran, Rettan, Sleima, Smogon, Zubat Eis Gletscher, Gras Rossana Geist Friedhof Nebulak Kampf Fitnesscenter, Stadion Kicklee, Machollo, Menki Psycho Krankenhäuser Abra, Pantimos, Traumato Unlicht Friedhof, Kino, Theater Fee berühmte Urlaubsplätze, Friedhof, Kirchen und weitere religiöse Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen Piepi, Pummeluff Drache berühmte Urlaubsplätze, Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen Dratini Boden Bach, Flughafen und Rollfelder, Graben, Land, Landmasse, Parkplätze, Schienen, Spielplätze, Stadtgebiet Digda, Phanpy, Rihorn, Sandan, Tragosso Stahl Gebäude, Schienen Magnetilo Diese Liste gilt bei vielen als umstritten und das zurecht. Viele Behauptungen konnten bisher nicht nachgewiesen werden (Geister-Pokémon auf dem Friedhof? Wohl eher nicht!) und manche auch komplett widerlegt werden. Dennoch ist die Liste ein guter Anhaltspunkt und einiges stimmt auch. Wasser-Pokémon findet man vermehrt an Gewässern und Drachen sind eher an Plätzen mit vielen Menschen (nicht unbedingt Sehenswürdigkeiten, auch z.B. Einkaufscentern und Unis wurden bisher ausgemacht). Dazu sei gesagt das fast in jedem Gebiet auch so gut wie jedes Pokémon auftauchen kann. Doch die Chancen sind höher das gesuchte Pokémon zu finden, wenn man sich grob an dieser Liste orientiert. AR-Modus Das Ausschalten des AR-Modus, schont nicht nur den Akku, sondern es macht auch das Fangen der Pokémon deutlich einfacher. Zwar ist der AR-Modus eine sehr nette Spielerei, aber bei starken Pokémon, sollte man auf ihn verzichten. Ein verschwendeter Pokéball mag nicht weh tun, aber mehrere Hyperbälle sind da schon schlimmer, gerade wenn man bedenkt, dass die Pokémon auch gerne mal Flüchten!