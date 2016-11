Pokemon Go: Pokemon der 2. Generation im Spielcode entdeckt!

Wie die Fan-Seite The Silph Road berichtet, haben Dataminer im Code des neuesten Pokémon-Go-Updates 100 neue Einträge im Pokedex gefunden, welche auf die 2. Generation von Pokemon Gold und Silber schließen lässt.

Lange Zeit enttäuschte Niantic die Pokemon Go Spieler mit den Updates. Kein Tracking-System, Keine Tausch-Funktion und auch keine Kämpfe gegen seine Freunde. Diese Neuigkeit könnte allerdings den vergangenden Hype wiederbringen.

Es wurden 100 neue Pokedex Einträge gefunden, allerdings fehlt noch jede Spur von den Legendären Pokemon wie Mew, Mewtu, Lugia und co. Aber durch die gefundenen Codes lässt es sich darauf schließen das immerhin bald die 2. Generation verfügbar sein wird.

Außerdem wurde auch bei den Attacken etwas spannendes entdeckt, und zwar die attacke „Transform“. Wie alle Pokemon-Fans wissen, hat nur ein Pokemon die Fähigkeit sich zu Transformieren.

Das alles lässt uns doch hoffen das die Pokemon HotSpots in der Stadt bald wieder mehr besucht werden.