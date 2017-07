Playstation Plus – Sony erhöht die Preise ab August

Checkt mal euer laufendes Playstation Plus Abo und kümmert euch ggf. möglichst bald um eine Verlängerung. Das spart euch dann nämlich einige Euro, denn Sony hebt die Preise für Playstation Plus ab August an.

Der genaue Stichtag für die Preiserhöhung ist der 31. August. Bis dahin gelten noch die alten Preise. Ab dann werden neue Preise fällig, die sich wie folgt staffeln:

Bei einer jährlichen Abrechnung ändert sich der Preis von 49,99 zu 59,99 Euro pro Jahr.

Bei einer vierteljährlichen Abrechnung ändert sich der Preis von 19,99 zu 24,99 Euro pro Vierteljahr.

Bei einer monatlichen Abrechnung ändert sich der Preis von 6,99 zu 7,99 Euro pro Monat.

Solltet ihr noch genügend Monate des Abos laufen haben, dann könnt ihr trotzdem schon jetzt sparen, in dem ihr euch eine Verlängerung besorgt. Die Monate werden aufaddiert und somit an das bestehende Kontingent angehangen. Mit einem laufenden Playstation Plus Abo könnt ihr online spielen und es winken jeden Monat kostenlose Spiele. Diesen Monat u.A.: Just Cause 3 und Assassin’s Creed: Freedom Call.