Playstation Plus – Das sind die Gratis-Spiele im August

Jeden Monat gibt es für Abonnenten von Playstation Plus ein paar Spiele kostenlos zum Download. Sony hat nun die die Gratis-Spiele für August bekanntgegeben und da sind echte Hochkaräter dabei.

Ab dem 1. August gibt es also wieder kostenlosen Nachschub für die Spielebibliothek der Playstation 4. Und dieses mal sind wirklich exzellente Titel dabei. So stehen für den August die folgenden Spiele für Playstation Plus Abonnenten gratis zum Download bereit:

Just Cause 3 (PS4)

Assassin’s Creed: Freedom Cry (PS4)

That’s You (PS4)

Super Motherload (PS3)

Snakeball (PS3)

Downwell (PS Vita)

Level 22 (PS Vita)

Bis dahin könnt ihr noch die bisherigen kostenlosen Spiele vom Juli abgreifen. Mit Until Dawn, Game of Thrones und noch vielen mehr sind auch in diesem Monat unterhaltsame Games geboten.