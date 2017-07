Playstation Now – Anmeldung zur Beta

Das dürfte die Playstation-Gemeinde freuen: Sony hat bekanntgegeben, dass man den Beta-Test für Playstation Now ausweiten wird. Demnach sollen schon bald Deutschland, Luxemburg und Frankreich in die Testphase des Streaming-Dienstes folgen.

Über Playstation Now ist es möglich hunderte von PS3 und PS4 Spielen auf eure Konsole zu streamen, ohne, dass ihr sie downloaden müsst. Dazu wird ein monatlicher Beitrag erhoben, den ihr zur Nutzung entrichten müsst. In der Summe also ein ganz ähnlicher Dienst wie EA Access. Wann genau Playstation Now in Deutschland in die Beta startet, wissen wir an dieser stelle noch nicht. Das Wort „bald“ ist ja recht dehnbar…

Falls ihr Bock auf die Beta von Playstation Now habt, dann könnt ihr euch über folgenden Link anmelden: Playstation Now