Playerunknown’s Battlegrounds – Cross-Network-Play möglich, aber nicht sinnvoll

Playerunknown’s Battlegrounds erfreut sich am PC wachsender Beliebtheit. In Kürze wird der schnelle Multiplayer-Shooter auch für Xbox One erscheinen. Da liegt die Frage auf der Hand, wie man es denn mit dem Cross-Network-Play so hält.

Cross-Network-Play heißt letztlich nichts anderes, als dass Spieler am PC und Xbox One sich gleichzeitig auf einer Karten tummeln und dort ihre Gefechte spielen können. Die Kollegen von vg247.com hatten Chang Han Kim vom Entwicklerstudio bei sich zu Gast und sprachen u.A. über genau jene Funktion.

Kim gab an, dass er für die technische Umsetzung keinerlei Probleme oder Hindernisse sehe. Viel mehr spielt die kompetitive Spielweise eine Rolle und da gäbe es dann durchaus massive Unterschiede. Spieler am PC mit Maus und Tastatur seien schneller und präziser unterwegs als Spieler mit dem Gamepad an der Xbox One. Demnach müsste man dann über Features wie etwa eine Zielhilfe nachdenken und für solche Überlegungen brauche man noch etwas Zeit. Dennoch steht Cross-Network-Play grundsätzlich auf der Agenda und sei ein noch anzustrebendes Zwischenziel.

Das komplette Interview könnt ihr hier nachlesen: vg247.com