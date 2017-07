Plant Vivendi die Übernahme von Ubisoft?

Anscheinend strebt der Multikonzern Vivendi eine Übernahme von Ubisoft an. Ein kürzlich erschienener Bericht der französischen Zeitung Le Figaro nährt eindeutige Hinweise zu diesem Gerücht.

Innerhalb eines Interviews gab Stéphane Roussel von Vivendi an, dass man ein Studio im Bereich der Videospiele sucht, an welchem man die größte Menge von Anteilen erwerben kann. Mit Gameloft hat Vivendi zwar bereist einen erfolgreichen Entwicklerstamm, aber man möchte einen größeren Player haben. Ubisoft sei hier am naheliegensten, denn Vivendi besitzt bereits rund 27% der Aktien.

Zwei Dinge sprechen allerdings gegen dieses Gerücht. Zum einen hat die Aktie von Ubisoft in den vergangenen Monaten stetig an Wert gewinnen können, was den Preis für eine etwaige Übernahme natürlich in die Höhe treibt. Zum anderen hat der Gründer von Ubisoft Yves Guillemot kürzlich erst selbst Aktienpakete erstanden, um eine Fremdübernahme zu erschweren.

Wie realistisch eine Übernahme von Vivendi erscheint, kann derzeit nur schwer abgeschätzt werden. Ganz ohne Kampf wird sich Yves Guillemot aber sicherlich nicht geschlagen geben. Wir bleiben am Ball.