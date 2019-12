Planet Zoo erhält erstes Premium-DLC – Arctic Pack

Frontier Developments hat heute den ersten Premium-DLC für Planet Zoo enthüllt. Das Arctic Pack wird ab dem 17. Dezember für 9.99€ auf Steam verfügbar sein. Zusätzlich zum Premium-DLC wird es auch ein kostenloses Update geben. Planet Zoo ist auf Steam für 44.99€ erhältlich, die Deluxe Edition kostet 54.99€, das Deluxe Upgrade Pack 11.99€.

Jetzt heißt es warm anziehen: Am 17. Dezember erscheint das Arctic Pack mit vier neuen Tierarten, zwei neuen Szenarien und mehr als hundert neuen Möglichkeiten der Landschaftsgestaltung. Ein gleichzeitig erscheinendes, kostenlose Update fügt dem Spiel außerdem eine Reihe neuer Features, Verbesserungen und Fixes hinzu.

Der elegante Polarwolf, der majestätische Eisbär, das winterliche Rentier und das robuste Dickhornschaf gesellen sich zur langen Liste an Tieren hinzu, die die Spieler in ihren handerstellten Zoos aufziehen, pflegen und erforschen können. Zwei neue arktische Szenarien bereichern das Spiel um eine Reihe an Herausforderungen, die sich darum drehen, bestehende Zoos zu erweitern sowie Instand zu halten und sich gleichzeitig um das Tierwohl und die Bildung der Besucher zu kümmern. Das bergige und verschneite Tundra-Biom, das in Norwegen angesiedelt ist, und an dessen Himmel man die Aurora sehen kann, sowie das trockene Wüstenbiom in Mexico werden die Spieler vor neue Herausforderungen stellen.

Der Premium-DLC wird von einem kostenlosen Update begleitet, das einige neue Features einführt: Einen Alters-Slider, der angepasst werden kann, um den Altersprozess der Tiere zu verlangsamen, direkte Familienmitglieder werden jetzt im Tier-Info-Panel angezeigt, neue Heatmaps beinhalten nun Informationen zu kriminellen Aktivitäten und Inzucht. Außerdem gibt es neue Items, Fixes und Verbesserungen.

Frontier hat außerdem Spielerstatistiken zu Planet Zoo aus dem ersten Monat ausgewertet und eine praktische Infografik erstellt. Diese enthält u.a. die folgenden Informationen:

– 62 Millionen Tiere wurden geboren

– 23 Millionen Zooangestellte eingestellt

– 18,5 Millionen Items platziert

– 13,7 Millionen Tiere wurden in die Wildnis entlassen

Informationen zu den neuen Tierarten: