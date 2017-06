Pillars of Eternity und Cities: Skylines erscheinen für PS4 und Xbox One

Paradox Interactive wird zwei weitere Spiele für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen. Dabei handelt es sich um die erfolgreichen Titel Pillars of Eternity und Cities: Skylines.

Pillars of Eternity, das preisgekrönte RPG, erschien bereits dank erfolgreicher Kickstarter-Finanzierung für PC. Am 29. August dürfen dann auch die Konsoleros an PS4 und Xbox One ran, denn dann erscheint das Spiel inkl. aller bisherigen Addons.

Dagegen erscheint das Aufbauspiel Cities: Skylines leider nur für PS4, was Besitzer einer Xbox One ärgern dürfte. Auch hier ist das Addon After Dark bereits mit von der Partie. Der Startpunkt hier ist der 15. August.

Hier seht ihr für beide Spiele noch den jeweiligen Trailer: