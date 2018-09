PHANTEKS Glacier Full-Block-Wasserkühler für die GeForce RTX vorbestellbar

Die beliebte Glacier-Serie des Premium-Herstellers PHANTEKS erhält rechtzeitig zum Markstart der neuen NVIDIA GeForce RTX 2080 und 2080 Ti Grafikkarten Zuwachs um vier neue Full-Block-Wasserkühler sowie weiteres Wasserkühlungszubehör. Wie alle Produkte von PHANTEKS sind auch die Neuzugänge aus hochwertigen Materialien in hervorragender Qualität gefertigt. Die Umrüstung der neuen Flaggschiff-Grafikkarten in der Founders Edition kann somit beginnen. Ab sofort bei Caseking!

Die Glacier-Kühler G2080 FE und G2080Ti Fe erstrahlen mit ihrer stylischen RGB-LED-Beleuchtung in allen Farben des Regenbogens und sind somit sowohl für Gamer, Übertakter als auch Hardware-Enthusiasten geeignet. Die Beleuchtung des G2080Ti FE ist sogar digital adressierbar! Die Ansteuerung erfolgt per MSI Mystic Light oder ASUS Aura direkt übers Mainboard. So passen sich die PHANTEKS Glacier-Wasserkühler einfach an das Farbschema eines jeden PCs an.

Die Features der PHANTEKS Glacier G2080 FE & G2080Ti FE Wasserkühler im Überlick:

– Cooles Design mit RGB-LEDs, Aluminium & Acrylglas

– RGB-LED-Beleuchtung kompatibel mit ASUS Aura & MSI Mystic Light

– Effektive Kühlleistung durch vernickelten Kupfer-Boden

– Vier G1/4-Zoll-Anschlüsse zur Einbindung in den Kreislauf

– Für GeForce RTX 2080 & 2080 Ti Grafikkarten mit Referenz-PCB

Kompatibel sind die Glacier G2080 FE und Glacier G2080Ti FE GPU-Kühler mit den Founders Editionen der NVIDIA GeForce RTX 2080 bzw. 2080 Ti. Grafikkarten im Custom-Design können kompatibel sein, sofern die Platine im Referenzdesign ist. Durch ihre vernickelte Bodenplatte aus Kupfer sowie einem Deckel aus schwarzem oder verchromtem Aluminium und Acrylglas sehen die Kühlblöcke nicht nur gut aus, sondern bieten auch eine ausgezeichnete Kühlperformance.

Zusätzlich bietet PHANTEKS auch zwei neue Gehäusedurchführungen sowie Absperrventile in schwarzem oder verchromtem Messing an. Die G1/4“-Fittings sind mit Dichtungsringen aus Viton ausgestattet, um höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu garantieren. Als High-Flow-Anschlüsse sind sie sowohl für Schläuche (Soft-Tubes) als auch Röhren (Hard-Tubes) geeignet.

Die neuen Wasserkühlungskomponenten von PHANTEKS im Caseking-Special:

https://www.caseking.de/glacier-rtx

Die neuen PHANTEKS Glacier G2080 FE und G2080Ti FE Full-Block-Kühlblöcke sind ab sofort zum Preis von 149,90 Euro bei Caseking erhältlich und voraussichtlich ab 28. September lieferbar.