PES 2019 – E3 Trailer zeigt jede Menge neue Features und Superstars

Nach der offiziellen Vorstellung im Mai hat Konami nun im Rahmen der E3 neues Material zu PES 2019 veröffentlicht. In dem Trailer werden 11 verschiedene neue Skills und natürlich die neu lizenzierten Ligen vorgestellt. Neben Coverstar Philipp Coutinho und zahlreicher weiterer aktueller Weltstars sind auch Legenden wie David Beckham und Oliver Kahn in dem Video zu sehen. Den vollständigen Trailer gibt es hier:

Livestream heute Abend

PES 2019 erscheint in Europa bereits am 30. August für PC, Playstation 4 und Xbox One. Schalke 04 ist bisher als einzige deutsche Mannschaft bestätigt. Ab 21 Uhr deutscher Zeit findet am heutigen 12 Juni ein Livestream statt in dem es unteranderem neues Gameplay zu PES 2019 gibt. Den Stream gibt es auf Youtube im offiziellen PES Channel.