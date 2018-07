PES 2019 – Konami verkündet Partnerschaft mit AS Monaco

Konami verkündete gestern im Rahmen der PES Pre Season Presse Tour in Frankreich mit dem AS Monaco einen neuen Spitzenclub als Partner für das am 30. August erscheinende PES 2019. Im Rahmen der Vereinbarung wird man ein eigens Cover mit den Stars des französischen Erstligaklubs produzieren.

Durch einen intensiven Austausch mit dem AS Monaco möchte Konami außerdem garantieren, dass der Verein samt seiner Stars und dem Stadion in PES 2019 eine perfekte Nachbildung erhält. Dabei sticht jeder Spieler durch seinen ganz eigenen Spielstil hervor.

Falcao als Botschafter

Die Vereinbarung zwischen AS Monaco und KONAMI ermöglicht uns, mit diesem aufregenden Klub auf vielen spannenden Wegen eng zu kooperieren. Wir arbeiten eng mit dem Verein zusammen, um sicherzustellen, dass der AS Monaco innerhalb des Spiels perfekt nachgebildet wird. Wir freuen uns darüber hinaus sehr über die Tatsache, dass sich ein Spieler vom Kaliber eines Radamel Falcao dazu bereit erklärt, als lokaler Botschafter aufzutreten. Mit Begeisterung schauen wir auf eine lange, produktive Partnerschaft voraus, die untermauert, mit welchem Ehrgeiz KONAMI an der Weiterentwicklung von PES arbeitet.“

sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Devolpment bei Konami.

Einen Trailer zur Partnerschaft findet ihr hier:



PM