PES 2018 – neuer Trailer von der E3

Anlässlich der E3 veröffentlichte Konami einen neuen Trailer zu PES 2018 . Kein Bestandteil von PES 2018 blieb unverändert. Im Kern steht das gefeierte Gameplay, bei dem die User komplette Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz haben und mit Spielern nach dem Sieg greifen, deren Benehmen, Bewegungen und Reaktionen identisch sind mit jenen ihrer Gegenstücke aus der Realität. Dank neuer Ergänzungen innerhalb des Kontroll-Systems wird das Spielgeschehen noch dynamischer. Zugleich ist der Zugriff auf die vielen taktischen Facetten von PES 2018 mit Hilfe eines neuen User Interface einfacher möglich denn je.

Die Matches finden in einem realistischeren Tempo statt, während ein neues strategisches Dribbling-System eine bessere Kontrolle bietet, etwa durch kontextbezogenes Abschirmen, um den Ballbesitz zu sichern. Mit einfachen Bewegungen des Control Sticks können Tricks initiiert werden, um Verteidiger auszuspielen. KONAMI implementierte zudem einen REAL Touch + Prozess, in dem Spieler mit zulässigen Körperteilen wie Brust, Kopf oder Oberschenkeln auf ein Zuspiel reagieren und den Ball in Abhängigkeit von Anflughöhe und -geschwindigkeit unter Kontrolle bringen. Alle Standardsituationen wurden komplett überarbeitet, insbesondere auch Strafstöße oder die Ausführung des Anstoßes durch einen einzelnen Spieler.

Ein neues REAL Capture System stellt lebensechte Lichtverhältnisse bei Tag- und Abendspielen sicher. Zugleich wurden mehr als 20.000 einzelne Komponenten wirklichkeitsgetreu nachgebildet, um Rasen, Tunnel und die Umgebungen der Stadien wie beispielsweise von SIGNAL IDUNA PARK und Camp Nou abzubilden. Die Individualität, in der sich Spieler wie Usain Bolt und andere wichtige Akteure bewegen, formieren, schießen und passen, ist dem wirklichen Leben näher denn je. Hierzu hat KONAMI Motion-Capturing Aufnahmen mit Spielern innerhalb von realistischen Umgebungen gemacht und die In-Game-Animationen des Spiels komplett überarbeitet. Grundsätzliche Bewegungen wie das Gehen, Drehen und auch die Körperhaltung der Spieler wurden gleichfalls runderneuert, ebenso wie die Spielermodelle. Insbesondere die Trikots und die Art und Weise, wie diese sich den unterschiedlichen Körperformen der Spieler anpassen, sind nun noch variantenreicher gestaltet. Dank KONAMIs Abkommen mit Partner-Klubs sind Tattoos von deren Spielern detailgetreu wiedergegeben.

PES 2018 bietet mehr Wege denn je für spannende Matches. Neben einer vollständigen 11-gegen-11 Online-Option und der seit je her populären myClub Herausforderung gibt es kooperative 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Modi mit Support für lokale Gäste. Die vielfach nachgefragte Zufallspartie kehrt zurück mit neuen Inhalten, während die Meister Liga nun über Vor-Saison Turniere verfügt, ein neues Transfer-System, Interviews vor den Spielen und Einblicke in die Mannschaftskabinen. Rechtzeitig vor dem Start der neuen eSports Saison wurde die offizielle PES LEAGUE vollständig ins Hauptspiel integriert.