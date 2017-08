PES 2018 – Konami kündigt zwei weitere Lizenz-Partnerschaften an

Konami kündigt für die Pro Evolution Soccer Reihe eine globale Partnerschaft mit dem FC Fulham an. Fulham wurde 1879 gegründet und ist Londons ältester professioneller Fußballverein. Nach dem verpassten Aufstieg blickt der Klub Richtung kommende Saison, um auf dem Fortschritt der letzten Jahre sowie der Talentförderung junger Spieler aufzubauen.

Konami und Fulham sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen, welche ein detailgetreues Abbild des Klubs im bald erscheinenden PES 2018 beinhaltet. Die gesamte Mannschaft mit samt ihrer Ausrüstung ist dank Konamis Ganzkörper-Scan perfekt im Spiel nachgebildet. Auch Konami selbst wird an Spieltagen großflächig Präsenz im Stadion des Vereins und innerhalb der fortschrittlichen Jugendakademie des Klubs zeigen.

Die Marke PES 2018 wird auf der Rückseite aller Trikots und zusätzlich als Hauptsponsor der Ausrüstung der Jugendmannschaft vertreten sein. Konami und PES 2018 werden als Marke außerdem auf den Werbebanden um das Spielfeld herum, in gebrandeten Bereichen innerhalb des Stadions und auf den Trikots der Balljungen an Spieltagen prominent vertreten sein. Konami wird auch in Fulhams Familienbereich erscheinen und mit Spielstationen die Einbindung des Klubs innerhalb des Spiels für junge Fans erlebbar machen. PES 2018 wird zudem über den Fan- und Onlineshop des Klubs in einer exklusiven FC Fulham Version zu erwerben sein. Konami wird eng mit dem Online- und Social Media-Team des Vereins zusammenarbeiten, um markenübergreifende Werbekampagnen zu kreieren, welche PES bei Spieltagsankündigungen des Teams und Torupdates einbinden wird.

Durch ein weiteres Lizenzabkommen mit dem Klub Universidad de Chile sind in PES 2018 insgesamt alle 16 Teams der ersten Chilenischen Liga enthalten. Im Zuge dieser Ankündigung gab Konami auch bekannt, dass es mit Iván Luis Zamorano und Marcelo Salas (alias “El Matador”) zwei neue PES Legenden aus Chile gibt. Beide sind als Spieler exklusiv im myClub Modus freischaltbar.