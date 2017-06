PES 2018 – Der schnellste Mann der Welt wird Botschafter

Konami gibt bekannt, dass Usain Bolt – der schnellste Mann der Welt, KONAMIs jüngste Verpflichtung als Botschafter für PES 2018 ist.

Usain Bolt ist eine Legende unter den Leichtathleten, amtierender Weltmeister im 100- und 200-Meter-Lauf sowie in der 4-mal-100-Meter-Staffel. PES- und Fußballfans, die PES 2018 zum 14. September erwerben, können Bolt ab dem Start exklusiv innerhalb von myClub als In-Game-Spieler freischalten. KONAMI nutzte sein proprietäres Gesichts-Scanning System, um den Athleten perfekt innerhalb des Spiels nachzubilden. Sein Stil als Läufer und natürlich insbesondere seine unglaubliche Geschwindigkeit machen Bolt zu einem Gewinn für jede Mannschaft.

Usain Bolt wird Teil des KONAMI Teams, während PES 2018 vor dem Start in die neue Saison steht. Der neue Titel fokussiert sich auf das Spielkonzept, nach dem PES 2018 der Ort ist, an dem Legenden gemacht werden – „Where Legends are Made“. Das neue Spiel bietet mehr neue Features und Verbesserungen als jeder andere PES Titel der vergangenen zehn Jahre, mehr Wege zu spielen sowie eine PC-Version auf Augenhöhe mit den führenden Konsolen-Versionen.

PES 2018 erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360.