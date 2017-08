PES 2018: Aktuelle Informationen & 2 Spieler vom BVB besuchen den Konami Stand auf der gamescom 2017

Anlässlich der gamescom werden von Konami eine Vielzahl an neuen Informationen und Assets zu Pro Evolution Soccer 2018 veröffentlicht. Außerdem werden am Mittwochnachmittag (23. August) zwei Spieler von Borussia Dortmund am Stand von PES2018 (Halle 6/A011) zu finden sein wie sie ihr können beim neuen Spiel unter Beweis stellen.

Außerdem wurde der ofizielle Demo Termin zum Spiel veröffentlicht, dieser wird der 30. August auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360 sein. KONAMI veröffentlicht zudem einen neuen Trailer und Assets und präsentiert damit eine große Auswahl neuer Klub-Lizenzen und Nationalmannschaften.