PES 2018 – AC Mailand wird offizeller Video Game Partner

Konami geht eine Partnerschaft mit dem italienischen Fußball-Klub AC Mailand ein und wird Official Football Video Game Partner des berühmten Vereins. Dieses neue Abkommen erweitert KONAMIs langjährige Planung für seine renommierte Pro Evolution Soccer Serie.

Dank des Abkommens wird Konami sein proprietäres 3-D Scanning System nutzen, um sicherzustellen, dass die Spieler sowie das Stadion des AC Mailand fotorealistisch in PES 2018 dargestellt sind. Konami erhält umfänglichen Zugang zum San Siro Stadion, um dieses in seiner exakten Dimension ins Spiel zu integrieren. Gleichzeitig wird die Technologie auch die Geräuschkulisse und Atmosphäre aus dem Stadion erfassen, um den Spielern eine bestmögliche, realistische Erfahrung von San Siro zu ermöglichen.

Dank des 3-D Scanning Systems wird die erste Mannschaft im höchsten Maße detailliert wiedergegeben. Konami wird Spieler wie Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma und André Silva nicht nur äußerlich abbilden, sondern auch hinsichtlich ihrer individuellen Spielstile, ihrer Bewegungen mit und ohne Ball sowie taktischen Fähigkeiten.

Ergänzend wird Konami im Stadion des AC Mailand, San Siro, prominent abgebildet sein. Während der Spieltage in San Siro wird das Unternehmen auf den LED-Sponsoren-Banden abgebildet sein, PES 2018 wird auch über die riesige LED Leinwand über dem Platz beworben. Weitere Promotion-Aktionen finden in den offiziellen Partner-Zonen auf dem Stadion-Gelände statt, im Milanello Sport Centre, wo die Spieler trainieren, und dem Vismara Sport Centre.

“Wir heißen KONAMI als weltweiten Partner willkommen, der unsere Fähigkeiten auf dem Platz in seiner weltweit anerkannten PES Serie in unvergleichlicher Weise abbilden kann. Wir freuen uns darauf, den Entwicklern des Spiels einzigartigen Zugang zu unseren Spielern und dem San Siro zu geben, damit unsere Fans unser Spielgefühl perfekt in den PES Titeln nacherleben können.“ so Lorenzo Giorgetti, Chief Commercial Officer des AC Mailand.

“Der AC Mailand ist einer der anerkanntesten Klubs in Europa und der Welt. Wir sind stolz darauf, mit dem Klub zusammenzuarbeiten. Er verfügt über eine beneidenswerte Reihe an fußballerischen Talenten, und wir werden diese Spieler durch die Abbildung in PES 2018 mit all ihren Fähigkeiten würdigen.“ Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development von Konami.