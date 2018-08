Perfect World präsentiert zwei neue Spiele auf der GC 2018

Die gamescom hat begonnen und Perfect World präsentiert Torchlight Frontiers und Remnant: From the Ashes. Besucher können zum ersten Mal diese beiden Titel anspielen, die Entwickler treffen und fantastische Geschenke erhalten. Um dies zu feiern, veröffentlicht Perfect World die offiziellen Gameplay-Trailer von Torchlight Frontiers und Remnant: From the Ashes, die auch ab heute auf der gamescom zu sehen sind. Perfect Worlds Messestand auf der gamescom befindet sich in Halle 8, Stand #41. Es wird Anspielstationen für Torchlight Frontiers und Remnant: From the Ashes geben. Weitere Informationen gibt es auch auf Facebook unter @PlayTorchlightEurope und @RemnantGameEurope.

Über Torchlight Frontiers:

Torchlight Frontiers verbindet die Haupteigenschaften der beliebten Torchlight-Serie mit einer geteilten, dauerhaften und dynamisch generierten Welt. Im typischen Stil von Torchlight werden sich Spieler zusammen mit ihren Freunden und Begleitern durch eine lebhafte Welt metzeln, die Ruinen untergegangener Zivilisationen erkunden und sich in Gewölbe voller Reichtümer und gefährlicher Kreaturen vorwagen. Das Team, unter der Führung von Max Schaefer, einem der ehemaligen Gründungsmitglieder von Runic Games und Blizzard North, besteht aus erfahrenen Entwicklern, die das ARPG-Genre mit Spielen der Diablo- und Torchlight-Franchises definierten. Torchlight Frontiers wird für PC, Xbox One und PlayStation®4 erhältlich sein.

Über Remnant: From the Ashes:

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von mythischen Kreaturen heimgesucht wird. Spieler können sich Charaktere nach ihrem Spielstil erstellen und müssen verschiedene Umgebungen erforschen und deren tödliche Gefahren überstehen, allein oder in einem Team mit bis zu drei anderen Spielern. Das Spiel bietet Spielern ein einzigartiges, benutzerdefinierbares Spielerlebnis, das sich durch intensive Schusswechsel und Nahkämpfe, Ausrüstung- und Waffenaufwertung, Charakterfortschritt und dynamisch generierte Levels auszeichnet. Es gibt unzählige Entdeckungsmöglichkeiten und Herangehensweisen für den Kampf gegen gefährliche Monster und epische Bosse. Remnant: From the Ashes wird 2019 für PC, Xbox One und PlayStation®4 erscheinen.

Quelle: Perfect World Pressemitteilung