Pathfinder: Kingmaker – Neuer Trailer und Infos zum heutigen Launch

Owlcat Games und Deep Silver veröffentlichen das mit Spannung erwartete Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker für PC und Mac. Der Titel steht ab 16 Uhr als digitale Version bei Steam oder GOG zum Download bereit. Eine Box-Version kann bei ausgewählten Händlern erworben werden.



Spieler erkunden in Pathfinder: Kingmaker die Gestohlenen Lande und entdecken die weite Welt des bekannten Pathfinder-Rollenspiel-Universums. Die Helden treffen auf furchterregende Bestien, schließen lebenslange Freundschaften und errichten ihr eigenes Königreich, während sich um sie herum eine liebevoll geschriebene Geschichte entwickelt. „Pathfinder: Kingmaker zu entwickeln war eine unglaubliche Reise. Als Team haben wir diesen Titel gelebt und all unsere Leidenschaft in das Projekt eingebracht. Jetzt ist es endlich an der Zeit, den Fans die Möglichkeit zu geben, herauszufinden, was ihnen die Gestohlenen Lande zu bieten haben. Wir hoffen, dass ihnen gefällt, was sie entdecken!“, sagt Oleg Shpilchevsky, Head of Owlcat Games.

„Wir sind begeistert, die Pathfinder-Welt Golarion, dank des Teams bei Owlcat Games, so lebensecht zu genießen“, sagt Erik Mona, Publisher und Chief Creative Officer bei Paizo. „Pathfinder: Kingmaker bringt eines der spannendsten Abenteuer auf den Computer. Das Spiel erweckt, basierend auf der Pen & Paper Vorlage, die großartige Welt, zwielichtige Kreaturen und das Kingmaker-Universum zu digitalem Leben!“

Pathfinder: Kingmaker entführt Spieler in die Weiten der Gestohlenen Lande, gefährliche und düstere Landstriche, deren Namen in den Herzen der Pathfinder-Fangemeinde verewigt sind. Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. Spieler können in Pathfinder: Kingmaker das heroische, tiefgreifende Fantasy-Universum der Pen & Paper-Vorlage auf völlig neue Art erleben.

Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils ,den Charakter seines Herrschers wider.

