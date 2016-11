Path of Exile: Update 2.50

Das kommende Dezember Update, enthält die neue Breach Challenge Liga, hier gibt es Dutzende neue Elemente, und es wird viele Verbesserungen im Spiel geben. Wie zum Beispiel ein neuer DirectX 11 64-Bit Renderer.

Die neue Breach Challenge Liga bietet in erster Linie einen Neuanfang mit einer neuen Wirtschaft. Auf dem Weg, welcher neue Risiken bereitstellt, gibt es selbstverständlich auch neue Belohnungen. In der neuen Liga wird es 40 Herausforderungen geben.

Bei Breach handelt es sich um Risse, die es in der Realität gibt. Nach dem man diese betritt und erfolgreich abschließt warten glorreiche Belohnungen auf die Spieler.

Tief in der Breach gibt es natürlich auch neue grausame Bosse, die es zu besiegen gilt, doch um dort hinzugelangen, müsst ihr erst eine gewisse Menge an Splitter sammeln und diese zu einem Breachstone zusammenfügen. Wenn ihr also 100 solcher Splitter habt, könnt ihr auf Bossjagd gehen.

Der verflixte Loot, denn um so mehr Schaden ihr anrichtet, desto mehr und besseren Loot gibt es, das heißt also für jeden Spieler maximaler Damage und perfektes Movement, denn einige der neuen Bosse haben sicherlich die eine oder andere tiefe Trickkiste, aus der sie die eine oder andere Fähigkeit herbeizaubern werden.

Wie schon kurz erwähnt, bekommt das Spiel ein Performance Upgrade, mit dem Patch 2.50 gibt es einen neuen 64-Bit Clienten der DX11 verwendet, hier verspricht man sich bessere Ladezeiten und allgemeine Framesteigerung. Auch gibt es neue technische Verbesserungen in der Grafik sowie den Effekten. Denn es gibt zum Beispiel neue Nebel und Physiksysteme.

Neben der neuen Liga und dem Client Upgrade gibt es natürlich auch massig neue einzigartige Items, einen neuen Support Gem, einzigartige Golem Juwelen und vieles weitere.

Um den Start vom Dezember Update zu zelebrieren, kann man aktuell einige Supporter Packs auf der Website kaufen, hier bekommt man viele tolle neue optische Gegenstände. Einen neuen Umhang unter anderem oder neue Rüstungen und Waffen.

Solltet ihr Interesse haben euch eines der Supporter Packs zu kaufen die gibt es zu den Preisen 30, 50, 60, 110, 220 und 440 US-Dollar. Hier bekommt man neben den kosmetischen Items auch ingame Punkte zum kaufen anderer toller Dinge. Als Beispiel nehmen wir das 30$ Paket, welches 250 Punkte bereitstellt, die wiederum haben schon alleine einen Wert von 25$ und dazugibt es noch ein Porträtrahmen, einen Umhang, einen Supporter Forums Titel und einen Waffen Effekt. Und um so mehr man ausgibt um so höher auch der Inhalt der Pakete.

Supporter-Packs findet ihr hier!