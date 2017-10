PATCH 2 FÜR PROJECT CARS 2 VERFÜGBAR

Außerdem: PROJECT CARS 2 ESL Go4 CUP startet am 22. Oktober 2017

BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Slightly Mad Studios kündigen den zweiten Patch für Project CARS 2 an. Für PlayStation 4 und PC (Steam) ist der Patch bereits verfügbar, die Veröffentlichung für Xbox One folgt demnächst. Der Patch beinhaltet folgende Optimierungen:

Verbesserungen und Erweiterungen im Multiplayer-Modus und in der Lobby-Handhabung

Verbesserungen und Erweiterungen im Audiobereich und bei den Soundeffekten

Verbesserungen und Erweiterungen für Replays und Kameraführungen

Verbesserung der USB Tastatur-Unterstützung

Verbesserungen und Erweiterungen für den Ablauf des Karrieremodus

Verbesserungen und Erweiterungen für verschiedene Fahrzeugreifen und Standardsetups

Optimierungen und Verbesserung der Fahrzeugeinstellungsmasken

Anpassung der voreingestellten Fahrhilfen für Gamepad-Benutzer

Verbesserung der Scheinwerfer und Bremslichter

Verbesserungen der ICM-Erscheinung und -Funktionalität

Verbesserungen und Erweiterungen der Lenkradunterstützung

Verbesserung bestimmter Reifen-/Wetterkombinationen

Optimierungen an Rennstrecken im gesamten Spiel

Zahlreiche Render- und Grafikoptimierungen

Darüber hinaus startet am 22. Oktober 2017 die neue Season des ESL Go4 Cups für Project CARS 2. Dieser knüpft an die erfolgreiche letzte Season des Project CARS ESL Go4 CUPs an, der die unangefochtene Nummer 1 im Racing-Esport war und dessen World Finals auf der gamescom 2017 ausgetragen wurden.

Erneut werden Teilnehmer aus ganz Europa in 39 Cups sowie neun monatlich ausgetragenen Finals auf allen drei Plattformen – Playstation®4, Xbox One und PC (STEAM) – gegeneinander antreten. Die ESL veranstaltet jede Woche einen Project CARS 2 ESL Go4 Cup mit Stream auf http://play.eslgaming.com/projectcars/. Dort können die besten Fahrer jeder Plattform 50,00€ gewinnen. Anschließend nehmen die zwölf besten Fahrer am monatlichen Finale teil und haben die Chance auf weitere 100,00€ Preisgeld pro Plattform. Der Project CARS 2 ESL Go4 Cup steht jedem Spieler auf allen drei Plattformen offen.

Mehr Informationen und Anmeldung auf: KLICK HIER