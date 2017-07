Paragon – Nächstes Update bringt viele Änderungen

Noch immer befindet sich das MOBA Paragon auf Playstation 4 und PC im Beta-Stadium. Mit dem kommenden Update v.42 macht man aber einen weiteren, großen Schritt in Richtung Finalversion, wie das Entwicklerteam von Epic Games in ihrem Blog bekanntgegeben hat.

Das Update v.42 bringt nämlich einige grundsätzlichen Änderungen mit sich. Die wohl größte Verbesserung bringt das neue Kartensystem mit sich. Dieses soll vereinfacht und somit leichter zugänglich werden und an die Systeme in den großen MOBAs, wie z.B. League of Legends, angelehnt sein. Geplant ist das Update für den 8. August. Weitere Inhalte werden sein:

Abschließendes Update des Monolith-Designs

Überarbeitung von Iggy & Scorch

Komplett neue Handhabung der Gegenstände (Überarbeitung des Kartensystems)

Ausbalancierung der Spielökonomie

Komplette Ausbalancierung des Gameplays (basierend auf den Änderungen der Karten und der Ökonomie)

Neues Meisterungssystem

Unser nächster Fernkampf-Carry

Und noch mehr!

Den kompletten Artikel im Blog der Epic Games findet ihr hier: LINK