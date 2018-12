Panini – Simpsons Comics werden nicht mehr produziert!

Ende der 1990er verkauften Simpsons Comics mehr als 200.000 Exemplare pro Monat und gehörten somit zu den Topsellern am deutschen Kiosk. Auch wenn die Verkaufszahlen mittlerweile nur noch einen Bruchteil davon ausmachen, gilt die Comic-Reihe zur erfolgreichsten und langlebigsten in Deutschland. Am 12. Dezember erscheint nun mit Heft 248 die letzte Ausgabe!

Die Geschichte der Simpsons Comics

Auch wenn die gedruckten Abenteuer der gelben Kult-TV Zeichentrickfamilie nicht bei allen Fans gleichermaßen gut ankamen, erfreuten sie sich doch von Beginn an enormer Beliebtheit. Erstmals im November 1993 erschienen die Comics in den USA. Simpsons-Erfinder Matt Groening persönlich übernahm die Führung. Er gründete Bongo Comics als DEN Simpsons-Verlag und betraute einen zunächst kleinen Kreis Kreativer mit der Umsetzung der Comics. Bereits damals war sein späterer Chefzeichner Bill Morrison mit von der Partie. Durch seine Auftritte bei Messen macht er sich zum gefeierten Liebling der Fans. In Deutschland startete die Reihe im November 1996 zunächst beim Dino Verlag. 2003 wechselten die Simpsons Comics dann zu Panini, behielten allerdings ihre laufende Nummerierung bei.

Während Deutschland trotz rückläufiger Verkäufe bis zuletzt eine Hochburg der Simpsons Comics war, schwächelten die gedruckten Abenteuer von Bart, Homer und Co in den USA schon länger und dramatisch. Letztlich blieb dem Bongo Verlag nichts anderes übrig, als die Serie im Oktober 2018 mit der Nummer 245 einzustellen.

Ohne das US-Material kann der Panini Verlag keine weiteren Hefte mehr auf den Markt bringen. Mit der am 12. Dezember erscheinenden Nummer 248 ist auch hier Schluss. Die höhere Zählung ergibt sich durch US-Sonderhefte, die in Deutschland in die reguläre Serie integriert wurden.

„Mit dem Abschied von den Simpsons Comics geht eine Ära zu Ende, die von vielen Rekorden und noch mehr Spaß begleitet war.“ „Stephanie Gladden, Nathan Kane, Phil Ortiz, Mike Rote, Serban Cristescu und natürlich der sensationelle Bill Morrison – mit den Simpsons-Künstlern und unseren Fans haben wir über 20 Jahre eine verrückte, gelbe Comic-Party gefeiert. Das werden wir sehr vermissen.“ – so Steffen Volkmer, der die Serie in Deutschland von Beginn an als Redakteur begleitet hat und viele der Zeichner für Signiertouren nach Deutschland brachte.

Quelle Bild und Text: Panini PM