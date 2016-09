Panini Comics Kalenderwoche 37#

Mit der 37. Kalenderwoche füttert uns Panini einmal mehr mit coolen Comics, die am 13.09. erscheinen. Sehr zu empfehlen die neue Geschichte zur weiblichen Thor Version in „The Mighty Thor“ und dem Comic „Luke Cage: Ein Mann Räumt Auf„, welchen man gelesen haben sollte vor dem Start der kommenden Netflix-Serie am 30. September „Marvels Luke Cage„! Weitere Marvel Comics sind „Avengers 3“ und „Spiderman 3„. Ebenfalls geht es weiter mit „Batman #52„, „Superman #52“ und dem Comic „Suicide Squad: Bis Zur Letzten Kugel„.

