Pang Adventure – Neuer Switch-Titel von Dotemu erschienen

Der Entwickler und Publisher Dotemu, der sich mit vielen Retro-Themen einen Namen Machen konnte, (Windjammers, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Streets of Rage 4) hat bekannt gegeben, dass das beliebte Pang-Franchise seine Premiere auf Nintendo Switch feiert. Pang Adventures ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich und kostet 9.99 EUR.

Die schon immer beliebte Pang-Serie folgt den Abenteuern zweier Brüder auf einer globalen Suche, um die Welt vor der Invasion der Außerirdischen zu retten. In Pang Adventures sehen sich die Spieler einem Ansturm gefährlicher Außerirdischer an mehreren ikonischen Orten auf der ganzen Welt gegenüber, darunter exotische Orte wie die Antarktis, das Death Valley, Bora Bora und weitere, bekannte Wahrzeichen. In mehr als 100 Levels geht es gegen die fiesen Außerirdischen – doch zum Glück hat man Zugriff auf fantastische und beängstigende neue Waffen wie Maschinengewehre und Flammenwerfer- und kann seine deine Fähigkeiten in einer Vielzahl von Modi austesten.

Pang Adventures für Switch bietet das ultimative Arcade-Erlebnis und ermöglicht lokale Koop-Spiele in allen drei Spielmodi, so dass man seine Abenteuer teilen und gemeinsam die Welt retten kann. Der leicht zu erlernende Arcade-Stil der Pang-Spiele ist dem Gameplay der frühen 90er Jahre treu geblieben, hat sich aber dennoch weiterentwickelt, um die heutigen grafischen Fähigkeiten zu nutzen und helle, lebendige und farbenfrohe Charaktere auf modernen Konsolen zum Leben zu erwecken. In Kombination mit den zwei Joycons und der Portabilität des Switch ist Pang Adventures ein Must-Have-Spiel für die beliebte Plattform.

Alle weiteren Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite zu Pang Adventure.