PACIFIC RIM: UPRISING – Hell ya trailer is here

Fans aufgemerkt! Bigger, stronger, better – PACIFIC RIM is back!

In PACIFIC RIM: UPRISING sieht sich die Erde mit einer erneuten Kaiju-Bedrohung konfrontiert. Ans Aufgeben denkt die Menschheit aber nicht: Denn mit der nächsten Generation Jaeger steht bereits eine übermächtige Flotte revolutionärer Kampfroboter bereit, die sich den Monstern schwer bewaffnet in den Weg stellt.

Zehn Jahre sind vergangen, seit die Kaiju von der Erde verbannt wurden. Dennoch rüstet sich die Pan Pacific Defense Corps für eine neue Bedrohung und baut ihr Jaeger-Programm zur weltweit mächtigsten Streitkraft aus. Denn eines steht fest: Die nächste Generation Jaeger ist bereit und stärker als je zuvor!

Am 22. März 2018 schließen sich John Boyega und Scott Eastwood in PACIFIC RIM: UPRISING dem Jaeger-Programm an und sagen den Kaiju den Kampf an. Heute haben wir nun aber erstmal den ersten actiongeladenen HD-Trailer für euch: