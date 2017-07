Overwatch – Doomfist erscheint nächste Woche

Für den Multiplayer-Shooter Overwatch steht ab nächster Woche der nächste Kämpfer in den Startlöchern: Doomfist. Doomfist hat einen relativ langen Weg hinter sich, denn angekündigt wurde er bereits mit dem Release von Overwatch. Jetzt also, nach etlichen Wochen und Monaten des Wartens, darf er ab dem 27. Juli auf allen Plattformen in den Ring steigen.

Primär dient Doomfist als Tank im Nahkampf, der mit seinen Fäusten beherzt austeilen kann. Neben diversen Prügelattacken steht ihm auch eine Handwaffe mit kurzer Reichweite, sowie sein Ultimate Meteor Strike zur Verfügung.

Mehr Infos zu Doomfist bekommt ihr im folgenden Video und auf der offiziellen Webseite.