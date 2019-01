Outward – Release-Termin bekannt gegeben

Mit Outward steht ein vielversprechendes RPG in einer offenen Spielwelt in den Startlöchern. In gut zwei Monaten hat das Warten ein Ende, denn Outward wurde jetzt offiziell für den 26. März angekündigt. Das Spiel erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Gleichzeitig haben heute die Verantwortlichen von Deep Silver und Nine Dots ein neues Video veröffentlicht. Im sogenannten Dev Diary #1 liegt der Fokus auf dem spielbaren Helden, den Kämpfen und bevorstehenden Herausforderungen.

