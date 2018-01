Outcast 5: Ein neuer Weg

Der 5. Band der Outcast-Reihe wurde damit beworben, dass es endlich Antworten auf die vielen offenen Fragen gibt, die die bisherigen Werke aufgeworfen haben. Ob das wirklich so ist, lest ihr in unserem Review.

Inhalt

Nachdem Kyle nach der schrecklichen und unverzeihlichen Tat von Reverend Anderson mit seiner zurückgewonnenen Familie geflohen ist, wird er von Feinden umringt. Als er kaum einen Ausweg mehr sieht, kommt ihm ein alter Bekannter zur Hilfe, der wie er ist und sich seiner annimmt. Hat Kyle nun einen neuen Mentor, der ihm alles über seine Kräfte beibringen kann?

Antworten und neue Fragen

Um die oben aufgeworfene Frage zu beantworten: Ja, es gibt Antworten auf viele bisher offene Fragen, aber diese Antworten werfen umso mehr neue Fragen auf. Wir fanden es interessant wie Kirkman die Entstehung der Wesen bzw. Outcast erklärt, hätten uns aber noch weiterführende Informationen gewünscht. So bleibt zwar weiterhin die Spannung erhalten, aber Kirkman muss in den nächsten Bänden darauf achten ein paar mehr Infos herauszugeben, ansonsten wird die Lektüre doch sehr frustrierend. Uns scheint es auch so, dass die Kämpfe immer mehr in den Vordergrund rücken. Ganz ohne Action geht es natürlich nicht, trotzdem würden wir uns wieder eine größere Konzentration auf die Geschichte wünschen. Die Zeichnungen sind erneut großartig und durch die abwechslungsreiche Geschichte, ist der Comic recht kurzweilig.

Fazit

Der 5. Band der Outcast-Reihe ist großartig und macht sehr viel Spaß beim Lesen. Endlich werden einige Fragen beantwortet. Wir machen uns etwas Sorge um die nächsten Bände, aber Kirkman hat bei The Walking Dead bereits bewiesen, dass er eine Reihe sehr lange mit immer neuen Ideen am Leben halten kann. Von daher gibt es weiterhin eine uneingeschränkte Kaufempfehlung von uns, wenn ihr mit der Exorzismus-Thematik etwas anfangen könnt.

Eckdaten

Umfang: 128 Seiten

Preis: 22,00 Euro

VÖ: 14. Dezember 2017