[Gewinnspiel] Game2Gether verlost King’s Quest – Grahams Abenteuer

Heute dürfen sich alle großen und kleinen Abenteurer freuen. Mit King’s Quest: Grahams Abenteuer liegt nämlich ein ganz besonderes Adventure-Game im Osterkörbchen!

Der Gewinner erhält zudem nicht nur eines, sondern alle fünf Kapitel voller unvergesslicher Geschichten, Rätsel und Magie für den PC. Hier bekommt ihr schon einmal einen Vorgeschmack, auf das, was euch erwartet:

Die Saga von King’s Quest besteht aus fünf Kapiteln, die jeweils eine bisher unbekannte Geschichte aus Grahams Vergangenheit erzählen. In jedem der Kapitel berichtet der in die Jahre gekommene König Graham seiner Enkelin Gwendolyn von seinem Leben als Abenteurer und lässt die Spieler aus erster Hand die Entscheidungen und Ereignisse bestimmen, die sein Königreich prägten. Begeben Sie sich auf eine außergewöhnliche Reise durch die Welt von Daventry, voll wundersamer Charaktere, witziger Rätsel und spektakulärer Gefahren.

