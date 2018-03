[Gewinnspiel] Game2Gether verlost eine GRAM Spectrum SE von Tesoro

Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Tesoro eine GRAM Spectrum SE zu gewinnen.

Das GRAM SE Spectrum Optical Keyboard bietet unvergleichliche Geschwindigkeit in Kombination mit höchster Genauigkeit. Erlebe blitzschnelle Reaktionszeiten sowie ein besonders präzises Auslöseverhalten um auch bei intensiven Gaming Sessions die Oberhand zu behalten. Verwende Tesoros Optical Switch Technologie um effektiv die Probleme zu vermeiden, welche beim Einsatz konventioneller mechanischer Switches auftreten können, wie beispielsweise eine verzögerte Reaktionszeit, versehentliche doppelte Tastenauslösung oder Verschleiß der Metallkontakte.

Bereichere deine Spieleerfahrung mit einer RGB Beleuchtung, welche für jede einzelne Taste individuell festgelegt werden kann. In Kombination mit den komplett programmierbaren Tasten sowie Instant Macro und Lighting Recording bietet diese Tastatur vollkommene Konfigurationsfreiheit. Genieße das einzigartige und hochwertige Tippgefühl der GRAM SE Spectrum für ein komfortables Gaming-Erlebnis.

Features:

– Tesoro Optical Switches mit Infrarot-Technologie

– Personalisierbare Beleuchtung in 16,8 Millionen Farben

– 32bit ARM Cortex Prozessor

– 1000Hz Ultra Polling Rate

– Integrierter 512KB Speicher

– Alle Tasten frei programmierbar

– N-Tasten- / 6-Tasten-Rollover

– Instant Macro Recording

– Vielseitige Farbeffekte wie Trigger, Farbwelle, Atmen, etc.

– Abnehmbares, gewebeummanteltes Kabel

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 09.04.2018 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Tesoro zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.