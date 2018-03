[Gewinnspiel] Game2Gether verlost 8 tolle Simulatoren

Heute hat der Osterhase statt einer gleich acht Überrschungen in das Körbchen des Gewinners gelegt. Denn wir verlosen eine ganze Box voller spannender Simulationen!

Eines können wir garantieren: Hier ist für jeden etwas dabei. Ob zu Wasser, zu Land oder in luftigen Höhen, jeder Simulatoren-Fan kommt mit diesen Games sicher auf seine Kosten:

Coast Guard

Erlebe in COAST GUARD das außergewöhnliche Leben des Küstenwach-Offiziers Finn Asdair. Das Leben auf hoher See ist geprägt von Widrigkeiten und Gefahren. Unter dem Motto Ehre – Respekt – Pflicht übernimmst Du die Verantwortung und verfolgst gefährliche Kriminelle auf offener See, stellst die entscheidenden Beweise sicher, rettest Menschen von brennenden oder sinkenden Schiffen, verhörst ruchlose Menschenhändler und steuerst Deinen eigenen Kreuzer durch die Wellen.

Der Planer: Industrie Imperium

Ein ganzes Industrie-Imperium unter deiner Kontrolle. Du hast schon immer davon geträumt, im Geld zu schwimmen? In „Der Planer: Industrie-Imperium“ wirst du zum Boss der Bosse. Betreibe Forschung, fördere Rohstoffe, verarbeite sie in deinen Fabriken und vertreibe deine Produkte!

Der Planer: Oil Enterprise

In „Der Planer: Oil Enterprise“ steigst Du als raffinierter Geschäfts-mann ins Multimillionen-Dollar-Geschäft rund um das schwarze Gold ein. Nimm die Herausforderung an und entwickle Dich vom Kleinunternehmer, der in sein erstes Ölfeld investiert, zum weltweit agierenden Öl-Magnaten.

Eisenbahn-Simulator 2017

Der Eisenbahn-Simulator 2017 ist eine komplette Modelleisenbahn für den PC oder Laptop genau nach Deinen persönlichen Vorstellungen. Gestalte das Gelände mit Flüssen, Tälern und Bergen in beliebiger Größe. Stelle eine Vielzahl von Gebäuden auf und lege ein vollständiges Verkehrswegesystem mit Straßen und Schienen an.

Fahrgeschäft-Simulator 2017

Du wolltest schon immer einmal dein eigenes Fahrgeschäft auf der Kirmes bedienen? Steuere und bestaune die atemberaubendsten Fahrgeschäfte, sieh zu, wie die Besucher Tickets kaufen und einsteigen oder wähle Deine ganz eigenen Lichteffekte. Erlebe eine einzigartige Atmosphäre durch die verschiedenen Licht-, Nebel-, Feuer- und Feuerwerk-Effekte!

Feuerwehr 2014

Ob Wohnungsbrände, Verkehrsunfälle oder Großschadenslagen: Erlebe den Alltag einer Berufsfeuerwehr! Von Feuerwehr-Simulations-Fans schon lange gewünscht, kannst Du nun alltägliche Einsätze nachspielen: Verkehrsunfälle auf der Autobahn, Brände in der Stadt und auf dem Land, Entgleisung einer U-Bahn und vieles mehr.

Flughafen-Feuerwehr:

Die Simulation Rücke mit dem gesamten Löschzug aus und erlebe neue, spannende Missionen. Als Mitglied der Flughafen-Feuerwehr löschst du mit deinen Teamkollegen große Flugzeugbrände und kämpfst dich durch die Flammenhölle des Passagier-Terminals. Fahre realgetreue Feuerwehrfahrzeuge und lösche Großbrände mit den aufmontierten Löschkanonen.

Rescue 2: Everyday Heroes

Erlebe deine Stadt aus den Augen der Lebensretter und finde heraus, was es heißt, ein wahrer “Held des Alltags“ zu sein. Behalte zudem mehrere Feuerwachen, eine Vielzahl an Fahrzeugen, umfangreiche Ausrüstung im Auge, um optimal vorbereitet zu sein. Denn wenn der Sound der Sirenen die Straßen deiner Stadt erfüllt, das Blaulicht sich in den Fenstern der Häuserfassaden bricht und der Befehl „Wasser marsch!“ ertönt, dann wissen alle Bescheid: Die Feuerwehr rückt aus, um den Kampf gegen die Flammen zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 09.04.2018 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.