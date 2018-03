[Gewinnspiel] Game2Gether verlost eine BlackWidow Chroma v2 TE von Razer

Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Razer eine BlackWidow Chroma v2 in der Tournament Edition zu gewinnen.

Die Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 kommt mit Razers neuer „Instant Trigger”-Technologie und verfügt damit über die schnellste Auslöserate in einer Gaming-Tastatur auf dem Markt

Hamburg – Razer ™ , der global führende Lifestyle-Brand für Gamer, kündigt heute den Verkaufsstart der Razer BlackWidow Tournament Edition (TE) Chroma V2 an, der ersten Wahl von Esport-Athleten bei Gaming-Tastaturen.

Die Razer BlackWidow TE Chroma V2 ist die kompakte mechanische Gaming-Tastatur für professionelle Gamer, die schnelle Reaktionszeiten benötigen. Die neue Tastatur verfügt über Razers neue „Instant Trigger”-Technologie (ITT), welche die schnellste Auslöserate in einer derzeit auf dem Markt verfügbaren Gaming-Tastatur möglich macht. Bei der Betätigung einer Taste sorgt die ITT für eine verzögerungsfreie Signalübermittlung der Auslösung zwischen Tastatur und Computer.

Nutzer der Razer BlackWidow TE Chroma V2 können sich zwischen drei mehrfach ausgezeichneten mechanischen Schaltervarianten von Razer entscheiden – Green, Orange und Yellow. Die Yellow Razer-Schalter sind linear und leise und wurden speziell für anspruchsvolle, schnelle Spiele wie First-Person-Shooter und MOBAs designt. Sie lösen nach nur 1,2 mm aus, sind 40% schneller als mechanische Standardschalter und haben selbst unter extremen Spielbedingungen eine Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Anschlägen.

„Gamer vertrauen in jeder Spielsituation auf die Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit ihrer Ausrüstung,“ sagt Min-Liang Tan. Razer-Mitgründer und CEO. „Das Timing ist entscheidend. Die ‚Instant Trigger‘-Technologie der BlackWidow TE Chroma V2 arbeitet Hand in Hand mit unseren Yellow-Schaltern und schafft so im Zusammenspiel von Hardware und Software die schnellste Reaktionszeit einer Tastatur auf dem Markt.“

Die BlackWidow TE Chroma V2 ist durch ihr kompaktes Tenkeyless-Design und das abnehmbare Kabel leicht mitzunehmen. Die ergonomische magnetische Handballenauflage sorgt für absoluten Komfort im Spiel und kann ebenfalls für den Transport abgenommen werden.

Die BlackWidow TE Chroma V2 verfügt über individuell beleuchtete Tasten, die über Razer Chroma™ gesteuert werden und damit ihre Beleuchtungseffekte mit anderen Razer Chroma-fähigen Geräten synchronisieren können. Alle Effekte und die Auswahl der 16,8 Millionen möglichen Farboptionen werden über Razer Synapse gesteuert und können über den Razer Chroma Workshop mit Millionen anderer Razer Chroma-Nutzer geteilt werden. Die In-Game-Beleuchtungsprofile von Razer Chroma sind außerdem in beliebte Spieletitel wie Overwatch oder Call of Duty integriert. Die Razer BlackWidow Chroma TE V2 kann ab sofort online über RazerStore.com bestellt

werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

• Razer™ mechanische Schalter mit 50 g Auslösekraft (Green)

• Razer™ mechanische Schalter mit 45 g Auslösekraft (Orange / Yellow)

• Lebensdauer von 80 Millionen Tastenanschlägen

• Ergonomische magnetische Handballenauflage

• Neue „Instant Trigger”-Technologie

• Abnehmbares, faserummanteltes USB-Kabel

• Razer Chroma™ anpassbare Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

• Synchronisierung mit anderen Razer-Produkten

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 09.04.2018 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und hat 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.

Die Adressdaten und Emailadresse des Gewinners werden an Razer zwecks Versand und Rückfragen (Nicht für Werbezwecke) weiter geleitet.