[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Überraschungspakete von Panini

Auch zu Ostern gibt es bei uns reichlich zu gewinnen.

Zu gewinnen gibt es jeweils ein Überraschungspaket von Marvel- und DC-Comics.

Beide enthalten eine erlesene Auswahl an Comics zum Schmökern.

Für dieses Gewinnspiel müsst ihr uns nur zwei Fragen beantworten!

Das Jahr ist schon reichlich mit Superhelden wie den Avengers, Venom, Deadpool und Aquaman gefüllt. Aber Marvel und DC haben einige Helden in petto, die noch nicht auf der großen Leinwand zu sehen waren.

Um an dieser Verlosung teilzunehmen müsst Ihr im Gewinnspielformular die Fragen richtig beantworten und landet damit in unserem Osterlostopf!

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Marvel und DC!

Die beiden Überraschungspakete wurden uns freundlicherweise von Panini bereitgestellt.

Panini ist der deutsche Verlag für Marvel, DC und Star Wars Comics.

Vielen von Euch dürfte die Marke auch durch seine Stickeralben zu Filmen und der Fußball-Weltmeisterschaft bekannt sein.

Einen Onlineshop haben wir für euch auch verlinkt. Dort könnt ihr eure Comics vorbestellen oder fehlende nachbestellen und sogar ganze Stickerboxen kaufen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz.

Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen,

sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person,

der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen.

Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben.

Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung.

Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben,

da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.