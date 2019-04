Oster Gewinnspiel Tag 6

Auch Osterhasen stehen auf RGB! Mit dem Kolink Phalanx RGB Midi Tower, hat unser Freund mit den großen Löffeln ein Top Case für alle Beleuchtungs- Fans im Schlepptau.

Mit dem Midi-Tower Phalanx erweitert Kolink sein Gehäuse-Lineup um ein stylisches RGB-LED beleuchtetes Modell mit einem Seitenteil aus Tempered-Glass und einer Front aus gebürstetem Aluminium samt Mesh-Cut-Out. Es besticht durch sein elegantes Design und hat dazu vielfältige Montage-Optionen für Lüfter, Wasserkühlungen und Datenträger. Das Innere des schwarzen Phalanx bietet dafür jede Menge Platz.

Die Features des Kolink Phalanx im Überblick

Design-Gehäuse in Schwarz für Mainboards bis E-ATX

Seitenteil aus Hartglas und Front mit Mesh-Ausschnitt

Vier vorinstallierte digital adressierbare 120-mm-RGB-Lüfter, 6 insgesamt möglich

I/O-Panel mit 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 & HD-Audio In/Out

Support für drei Radiatoren im 120-mm-, 240-mm- und 280-mm-Format

2x 3,5 oder 3x 2,5 Zoll Datenträger-Slots

Grafikkarten bis 37 cm Länge & CPU-Kühler bis 16 cm Höhe

Vier vorinstallierte RGB-Lüfter und Seitenteil aus Tempered Glass

Das mit sieben PCI-Slots ausgestattete Chassis des Kolink Phalanx besteht aus Stahl und ist auf der linken Seite mit einem Tempered-Glass-Fenster versehen. Dieses wird nicht einfach nur mit Schrauben befestigt, sondern lässt sich dank zweier Scharniere einfach nach hinten aufklappen. Der untere Teil ist komplett von einer Shroud abgedeckt, worin das Netzteil samt unschönen Kabeln elegant versteckt wird. Hier sind ebenfalls die zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerkschächte untergebracht. Eine dritte 2,5-Zoll-Festplatte oder SSD findet auf der rechten Seite hinter dem Mainboard Platz.

Für eine hervorragende Belüftung sorgen nicht nur die vier vorinstallierten 120mm-Lüfter mit digital adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung, sondern vor allem der Mesh-Streifen in der Gehäuse-Front. Drei Lüfter sind in der Front verbaut, so dass sie an der Vorderseite durch das Mesh zu sehen sind. Einer befindet sich an der Rückseite. Alle Lüfter sind an den enthaltenen Lüfter-Hub/RGB-Controller angeschlossen. Darüber kann dann die komplette RGB-Beleuchtung wahlweise mit der beiliegenden Fernbedienung, dem Reset-Schalter am I/O-Panel oder direkt über das Mainboard gesteuert werden. Am Deckel lassen sich zwei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter anbringen. Wer generell größere Lüfter bevorzugt, kann die drei 120er an der Vorderseite auch durch ebenso viele 140er ersetzen.

Durchdachtes Innraumkonzept

Die gut platzierten Öffnungen im Mainboard-Tray ermöglichen ein ausgereiftes Kabelmanagement. Wahlweise kann in der Front ein und im Gehäuse-Deckel ein bis zu 280 mm großer Radiator verbaut werden. An die Rückseite passt natürlich auch noch ein 120 mm Radiator. Um alle Komponenten im Innenraum vor Staub zu schützen, sind an der Gehäuse-Ober-, Unter- und Vorderseite magnetische Luftfilter angebracht. Damit lassen sie sich schnell entfernen und leicht säubern.

Genügend Platz haben Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 37 Zentimetern und CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 16 Zentimetern. Netzteile dürfen bis zu 24 Zentimeter lang sein. Das I/O-Panel befindet sich an der Oberseite des Kolink Phalanx und beherbergt jeweils einen Audio-In/Out-Anschluss, einen USB-3.0-Port und zwei USB-2.0-Anschlüsse. Der Reset-Switch ist mit dem RGB-Controller verbunden, damit lässt sich zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi schalten. Alternativ lässt sich der Reset-Switch selbstverständlich auch an einem Mainboard anschließen und die RGB-LED-Beleuchtung über die beiliegende Fernsteuerung bedienen.

An dem RGB-Controller lassen sich an insgesamt zehn Steckplätzen 6-Pin-Lüfter mit digital adressierbarer LED-Beleuchtung anschließen. Zusätzlich gibt es noch zwei Steckplätze für LED-Strips mit ebenfalls 5VDG-Anschluss in Form eines 4-Pin-Steckers. Mit dem beiliegenden Kabel mit 3-Pin-Stecker lässt sich der RGB-LED-Controller/Lüfter-Hub an ein passendes Mainboard anschließen und die Beleuchtung darüber steuern.

Mehr Informationen zum Kolink Phalanx findet ihr bei unserem Partner Caseking.de

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 28.04.2019, 23:59 Uhr