Oster Gewinnspiel Tag 5

Eier wir brauchen Eier. Damit wir besonders viele Eier einlagern können, spendiert uns Seagate heute eine der neuen Backup Plus Slim 1TB in der blauen Ausführung.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Seagate zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Raffiniert und dezent. Bequem und strukturiert. Backup Plus ist in verschiedenen Stilen erhältlich, die Ihren jeweiligen individuellen Look perfekt ergänzen. Und ganz egal, ob Sie die jährlichen Steuerunterlagen oder eine ständig wachsende Sammlung von hochauflösenden Fotos speichern – Kapazität ist kein Thema.

Backup Plus-Festplatten tun sehr viel, um für die Sicherheit Ihrer Dateiordner zu sorgen, mit bewährter Zuverlässigkeit und Kennwortschutz durch Hardwareverschlüsselung – derselbe Standard, den auch die US-Regierung und Geheimdienste auf der ganzen Welt verwenden.

Vielleicht sind Sie, was Sicherungen angeht, sehr gewissenhaft. Vielleicht sind Sie ein Meister darin, diese lästige Aufgabe stets auf morgen zu verschieben. Egal welcher Typ Sie sind – die Backup Plus Portable-Festplatten bieten eine Reihe benutzerfreundlicher Softwaretools.

Sicherung mit nur einem Klick.

Stündliche, tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen.

Ordnerspiegelung für eine nahtlose Dateiverwaltung.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 28.04.2019, 23:59 Uhr