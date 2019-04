Oster Gewinnspiel Tag 2

An Tag zwei von unserem Oster Gewinnspiel hatte der Hase ordentlich zu schleppen! Fractal Design lässt nämlich ein stylisches Meshify C – TG Case für euch springen. Aber das ist lange noch nicht alles, passend zum Case legt der Osterhase noch drei Prisma AL-12/PWM Lüfter mit dazu!

Die neue Meshify Serie verleiht dem bekannten Design der Fractal Design Gehäuse eine neue markante Note und punktet weiterhin mit einer nahezu perfekten Kühlleistung sowie einem aufregenden neuen Erscheinungsbild. Die Facetten an der Front sind mit ihren asymmetrischen Winkeln an einen schwarzen Diamanten angelehnt und verleihen dem neuen Meshify C so ein einzigartiges Design, welches das Gehäuse zu einer führenden Kraft im Bereich High-Airflow macht. Hochwertiges, mit einer unverwechselbaren Tönung versehenes getempertes Glas vervollständigt den ästehtischen Black-On- Black Look mit außergewöhnlichem Stil.

Das offene ATX-Layout mit intelligenter Raumausnutzung ermöglicht einen neingeschränkten Airflow. An der Meshfront wird kühle Umgebungsluft angesaugt, die ohne Umwege die wichtigsten Komponenten kühlt um am Heck wieder ausgeblasen zu werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Hitze jederzeit optimal abgeführt wird! Das Meshify C vereint eine bemerkenswert geringe Standfläche mit der High-End Komponenten- Unterstützung eines deutlich größeren Gehäuses. Dank der Möglichkeit bis zu sieben Lüfter und diverse Radiatoren einbauen zu können, besitzt es sogar die Kühlleistung um mit größeren Gehäusen mithalten zu können.