Oster Gewinnspiel – 2020 – Tag 1

Endlich wieder Eier suchen. Heute starten wir ein kleines Gewinnspiel für euch und hoffen, dass euch die vier Tage mit schönen Preisen gefallen werden. Den Start macht heute Nintendo und das direkt mit drei super Spielekrachern. Zu gewinnen gibt es 1x Super Mario Maker 2, 1x Mario & Sonic bei den olympischen Spielen, 1x Dragon Quest Builders 2. So mit gibt es drei Gewinner, die eines der drei Titel gewinnen können. Einfach im Formular euren Wunschpreis auswählen. Das game2gether Team wünscht euch ein frohes Osterfest, auch wenn dies in der aktuellen Situation sicherlich etwas anders verlaufen wird, als ihr es sonst gewohnt seid.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Nintendo zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Super Mario Maker 2

Brich alle Regeln und baue die Super Mario-Level deiner Träume in Super Mario Maker 2, exklusiv für Nintendo Switch! Mit jeder Menge neuer Hilfsmittel, Levelbauteilen und Funktionen in deinem Werkzeugkasten sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Deine einzigartigen Levelkreationen kannst du dann mit Freunden und Spielern aus aller Welt teilen.

Eigene Super Mario-Level zu bauen ist kinderleicht! Diesmal können sogar zwei Spieler gemeinsam auf einem Bildschirm an einem Level basteln. Fülle deinen Level einfach nach Lust und Laune mit berühmten Objekten und Gegnern und wähle dabei aus den verschiedensten Themen und Stilen, darunter jetzt auch Super Mario 3D World!

Im Story-Modus hilfst du beim Wiederaufbau von Prinzessin Peachs Schloss und spielst über 100 Level, die eigens von Nintendo entworfen wurden. Sicher findest du dabei auch einige Ideen für deine eigenen Kreationen!

Deine Level Marke Eigenbau kannst du dann deinen Freunden zeigen! Wenn du einen virtuellen Raum erstellst, können bis zu vier Spieler als Mario, Luigi, Toad und Toadette im lokalen Mehrspielermodus die frisch gebauten Level auf ihren eigenen Konsolen austesten.

Mario & Sonic bei den olympischen Spielen

Mario, Sonic und ihre Freunde erleben ihr bisher größtes Sportabenteuer in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020! Nimm allein oder mit deinen Freunden an den vielen Disziplinen von Tokyo 2020 teil, darunter vier brandneue: Skateboarding, Karate, Surfen und Sportklettern. Eine große Auswahl an Sportarten und klassischen 2D-Spielen erwartet dich!

In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 gibt es die richtige Sportart für jeden, ob auf der Rennstrecke, im Wasser, auf dem Wasser oder im Ring. Spiele neue olympische Sportarten und altbewährte Disziplinen mithilfe verschiedener Spielstile. Die Bewegungssteuerung lässt dich die Joy-Con-Controller so einsetzen, als würdest du einen Speer werfen oder einen Bogen schießen!

Spiele mit bis zu drei weiteren Athleten im lokalen oder drahtlosen Mehrspielermodus um die Goldmedaille oder fordere online bis zu sieben Wettkämpfer heraus und stelle einen neuen Weltrekord auf!

Die beliebtesten Charaktere der Super-Mario- und Sonic-Universen treten gemeinsam an, darunter Yoshi, Amy Rose, Luigi, Dr. Eggman und viele mehr! Jeder Charakter hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Hilf deinem Lieblingscharakter, auf dem Siegertreppchen ganz nach oben zu steigen!

Dragon Quest Builders 2

Besiege die Kinder Hargons mit deinen Baukünsten und lasse die Leidenschaft zur Gestaltung wieder aufleben in DRAGON QUEST BUILDERS 2 für Nintendo Switch!

Du beginnst deine große Reise mit deinem selbst erstellten Charakter. Gemeinsam mit deinem furchtlosen Gefährten Malroth hilfst du charmanten Charakteren aus dem ganzen Land beim Wiederaufbau ihres Zuhauses. Dabei kannst du sogar mit anderen Erbauern an gemeinsamen Werken arbeiten. Natürlich erwarten dich auch jede Menge Schleime, Gibbonzen und weitere bekannte Dragon Quest-Monster. Dank vieler neuer Funktionen und Verbesserungen wird dieses Abenteuer Langzeitfans wie Neueinsteiger begeistern!

Nachdem du nur knapp den niederträchtigen Kindern Hargons entkommen bist, triffst du auf dem Eiland des Erwachens auf den mysteriösen Jungen Malroth. Es beginnt ein großes Abenteuer, in dem ihr die Welt wiederaufbauen und dem zerstörerischen Chaos-Kult die Stirn bieten müsst.

Bei der Erforschung der verschiedenen Inseln sammelst du wertvolle Materialien und hilfst beim Wiederaufbau der Siedlungen, die den Kindern Hargons zum Opfer gefallen sind. So feilst du an deinen Baukünsten wie auch an deinen Kampffähigkeiten.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 19.04.2020, 23:59 Uhr