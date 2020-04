Oster Gewinnspiel – 2020 – Tag 2

Ihr seid beim Ostereier-Suchen bisher leer ausgeblieben? Kein Problem! Denn an Tag zwei unseres kleinen Oster-Gewinnspiels erwarten euch tolle Indie-Titel und Simulatoren. Nachdem es gestern einige allseits bekannte Titel zu gewinnen gab, glänzen heute die Underdogs der Spielewelt.

Die glücklichen Gewinner dürfen sich heute entweder über eine abwechslungsreiche Indie-Spielesammlung oder die klassische Simulatorenbox – beides für PC – freuen. Dafür müsst ihr einfach das Formular weiter unten ausfüllen und angeben, was ihr gerne gewinnen möchtet. Was in den Paketen steckt, wollt ihr noch wissen? Seht selbst:

Simulatoren

Bus Simulator 18

Erlebe in einem riesigen, frei befahrbaren Stadtgebiet den Alltag eines Busfahrers. Steuere original lizenzierte Stadt-Busse der Marken Mercedes-Benz, Setra, MAN und IVECO BUS und befördere Deine Passagiere sicher und pünktlich ans Ziel – alleine im Einzelspieler- oder im Multiplayer-Modus.

Construction Simulator 2015

Im Bau-Simulator 2015 übernimmst Du das Steuer von 16 originalgetreuen Baumaschinen von Liebherr, Still und MAN in hochwertiger 3D-Grafik. Baggere mit realistischen Maschinen das Fundament eines Einfamilienhauses, gieß Beton mit einer haushohen Betonpumpe in die Wandverschalung einer Industriehalle oder beweise Dein ruhiges Händchen und platziere riesige Dachstühle mit dem mobilen Kran.

Indie-Games

Totally Reliable Delivery Service

Anschnallen, Kopfstütze einstellen und auf geht’s im Lieferwagen! Erledige mit bis zu drei Freunden zusammen völlig planlos deine Arbeit in einer interaktiven Sandbox-Welt. Wir sind stets bemüht, zu liefern – so lautet die Garantie des Totally Reliable Delivery Service!

Giana Sisters: Twisted Dreams

Giana Sisters: Twisted Dreams ist ein mörderischer Hardcore-Platformer mit zwei kontrastreichen Welten. Verformen Sie Gianas bildhafte Träume, um Ihre Fähigkeiten zu verändern und zerstören Sie gleichzeitig die lauernden Kreaturen. Giana Sisters: Twisted Dreams kombiniert die Herausforderungen der Retro-Ära des Jump’n’Run-Genres mit einer Grafik, welche das Genre mit komplexen Bedienvorgängen neu definiert.

Moving Out

Moving Out ist ein durchgeknallter, physikbasierter Umzugssimulator, der dem Begriff „Couch-Koop“ eine ganz andere Bedeutung gibt! Bist du bereit für eine aufregende Karriere in der Möbelbranche? Als frisch geprüfter Möbelumstellungs- & Beförderungstechniker übernimmst du Umzugsarbeiten überall in der geschäftigen Stadt Packmore.

Wir danken Astragon, Epic Games, Blackforest Games sowie Team 17.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 19.04.2020, 23:59 Uhr

Frohe Ostern und viel Glück beim Gewinnspiel wünscht die Game2Gether-Redaktion!