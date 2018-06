Ein Jahr nach der Ankündigung von Ori and the Will of the Wisps hatte Microsoft auf der heutigen E3 Pressekonferenz einen neuen Trailer im Gepäck.

Exklusiv für Xbox und PC

Ori and the Will of the Wisps wird exklusiv im kommenden Jahr für Xbox One und Windows 10 erscheinen. Besitzer der Xbox One X können sich auf optimierte Grafik freuen.