Orcs Must Die! Unchained – Im Juli für PS4

Orcs Must Die! Unchained macht am 18. Juli den Sprung vom PC auf die Playstation 4. Die PC-Version hat seit dem Release eine stetig hohe Anzahl an Spielern und man möchte nun den Konsoleros die gleiche Action bieten. Orcs Must Die! Unchained ist vom Spielprinzip her eine alternative Tower Defense, in der ihr euer Gebiet mit Fallen versehen müsst, um die heranstürmenden Scharen von Orks und Finsterlingen zu besiegen.

Neben unterschiedlichen Schweregraden werden auch diverse Modi zur Verfügung stehen, wie etwa Überlebensmodus, Head-To-Head-Partymodus oder Sabotage.