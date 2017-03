Orcs Must Die! Unchained – Gameforge stellt Service ein [Kurzinfo]

Alle bei Gameforge registrierten „Orcs Must Die! Unchained“-Spieler sollten eine eMail erhalten, in der sie darauf hingewiesen werden das der Nutzungsvertrag aufgekündigt wird. Ihr erhaltet aber die Chance eure Spielstände zu transferieren. Viel Zeit ist allerdings nicht.

Von Gameforge werden wir dahingehend unterrichtet, dass man den Service für „Orcs Must Die! Unchained Europa“ an Robot Entertainment übergibt. Bis zum 21. März 2017 ist jetzt noch die Gelegenheit Spielstände an Entwickler und Publisher zu übertragen. Den genauen Wortlaut zitieren wir anhand der uns zugestellten eMail: