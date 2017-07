Online-App für Switch veröffentlicht

Nintendo hat die Online-App für die Konsole Switch für iOS und Android veröffentlicht. Die Links zum jeweiligen Store, damit ihr die App auf euer Smartphone runterladen könnt, findet ihr weiter unten.

Pünktlich zum baldigen Start von Splatoon 2 hat Nintendo die Online-App auf den Markt gebracht. Mit dieser kostenlosen App könnt ihr andere Spieler über Facebook, Whatsapp und Co. zu Spielerunden einladen. Ferner sind Voice-Chats möglich, um direkt miteinander zu kommunizieren. Für kommende Spiele hat man auch ein paar Funktionen am Start, die euch etwa Details zu eurem Spielfortschritt anzeigen. Momentan wird allerdings nur Splatoon 2 unterstützt, das ja bereits am Freitag im Handel erscheint.

Ein kleiner Haken: Wenn 2018 die kostenpflichtigen Nintendo Online Services starten, dann wird zur Nutzung der App eine aktive Mitgliedschaft benötigt. Bis dahin bleibt alles kostenlos.

Unter folgenden Links könnt ihr euch die Online-App direkt aufs Smartphone laden: iOS und Android