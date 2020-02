One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Launchtrailer

Bandai Namco hat heute den Launchtrailer zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veröffentlicht. Das Action-Kampfspiel erscheint in Japan am 27. Februar diesen Jahres für PlayStation 4 und Xbox One. Einen Tag später soll das Spiel auch hierzulande, dann ebenfalls auf Steam, erhältlich sein.

„Tauchen Sie ein in ein dynamisches Spiel mit Kämpfen und Charakteren von One Punch Man. Spielen Sie als Ihr liebster Held – oder treten Sie selbst der Heldenvereinigung bei.



SIE sind der Held!

Erstellen Sie Ihren eigenen Heldenavatar mit den Kräften und Fähigkeiten, die Sie schon immer haben wollten.



Unglaublich spannende Kämpfe!

Lebhafte Kämpfe mit bis zu drei Spielern je Seite und aufregende Events aus One Punch Man wie Meteore oder andere Helden erwarten Sie.“

Das Spiel wird zwar nur in japanischer und englischer Sprachausgabe, aber auch mit deutschen Untertiteln spielbar sein. Hier seht ihr den Launchtrailer: